 
Облачно

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 98%

Влажность: 93%

Давление: 699 мм рт. ст.

Ветер: северный, 0.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

312.50

13 апреля 

Курс НБРК

311.76

-

АЛМАТЫ

Покупка

312.00

Продажа

312.50

АСТАНА

Покупка

310.00

Продажа

312.00

Подробнее
333.50

13 апреля 

Курс НБРК

330.53

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.30

Продажа

333.50

АСТАНА

Покупка

330.00

Продажа

332.00

Подробнее
Новости за сегодня

Задержаны подозреваемые в смерти студента в Алматы

 

Задержаны двое подозреваемых в драке, в которой погиб студент Казахского национального аграрного университета, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Алматы.

«По подозрению в совершении преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое студентов 2 курса данного ВУЗа. Проверяется причастность других лиц к данным противоправным действиям», — говорится в сообщении.

Происшествие квалифицируется по двум статьям Уголовного кодекса — статья 106 часть 3 (тяжкое причинение вреда здоровью, повлекшее смерть) и статья 194 (вымогательство).

Напомним, в ночь на 12 апреля в общежитии университета произошла массовая драка. В результате конфликта погиб студент-первокурсник.

 

 

13 апреля 2017, 11:22
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код