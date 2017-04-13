В Астане ЦОН на Сауран, 7 будет работать до полуночи
13 апреля 2017, 11:35
Это не первый проект Правительства для граждан, направленный на облегчение получения государственных услуг.
Новый пилотный проект запустило Правительство для граждан специально для удобства клиентов. Теперь астанчане, не успевающие получить государственные услуги в течение дня, смогут получить их с 8.00 утра до полуночи в будние дни и с 8.00 утра до 20.00 вечера в субботу, сообщает пресс-служба корпорации.
По словам председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхана Оспанова, пока пилотный проект реализован только в одном столичном ЦОНе, расположенном по адресу Сауран, 7. «Жители и гости города Астаны могут получить государственные услуги, обратившись в данный ЦОН, с 8 утра до полуночи. Кроме того, граждане, сдавшие документы на ту или иную услугу в другом ЦОНе, но не успевшие получить ее там, могут получить результат в ЦОНе на Сауран, 7 до 24.00 ночи. Пилотный проект продлится 2 месяца. В случае увеличения количества посетителей этого ЦОН в ночное время мы рассмотрим вариант открытия ЦОНов с таким графиком работы в Алматы и других регионах Казахстана», - добавил он.
Оспанов также отметил, что в случае, если гражданин оформлял услуги в другом ЦОНе, есть два варианта получения готовых услуг в ЦОНе на Сауран, 7. В первом случае, гражданин при оформлении документов сразу указывает инспектору ЦОН о получении услуг в ЦОНе, работающем в ночное время суток. Во втором случае, ему необходимо позвонить в Единый контакт-центр по номеру 1414 и оставить заявку о получении готового результата в ЦОНе на Сауран, 7, при этом дополнительно продиктовав оператору номер расписки.
Напомним, это не первый проект Правительства для граждан, направленный на облегчение получения государственных услуг. В марте госкорпорация запустила услугу онлайн сурдоперевода для обслуживания клиентов с нарушениями слуха и речи, новый сервис по доставке готовых документов на дом, также с марта казахстанцам поступают sms-уведомления о результатах оказания госуслуг.
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