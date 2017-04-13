МВД сообщило о фактах незаконной продажи человеческих органов

Министерство внутренних дел РК в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ» проинформировало, сколько фактов незаконной трансплантации органов зафиксировано в Казахстане, кого наказывают при купле-продаже человеческих органов в стране.

По данным МВД, впервые органами внутренних дел преступление по данной категории зарегистрировано в 2015 году в Астане. В ходе расследования установлено, что стороны договорились о купли-продажи почки для трансплантации на сумму 15 тыс. долларов США. В 2016 году покупатель осужден к 1 году и 6 месяцев условно.

В 2016 году в производстве непосредственно органов внутренних дел находилось два уголовных дела о преступлениях, предусмотренных статьей 116 Уголовного кодекса «Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека».

В 2017 году факт незаконной трансплантации почки зарегистрирован в Алматы. В настоящее время проводится расследование.

«В Республике Казахстан за принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека Уголовный кодекс предусматривает ответственность в соответствии со статьей 116 Уголовного кодекса, с максимальной мерой наказания до двенадцати лет лишения свободы», - сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев.

Принудительное изъятие тканей и органов человека и их пересадка или их купля-продажа также запрещена Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Поясним, что Уголовный кодекс соучастием в уголовном правонарушении признает умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного уголовного правонарушения. Соучастниками уголовного правонарушения наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.

«Участие в совершении незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица является пособничеством, поскольку в Уголовном кодексе, пособником признается лицо, содействовавшее совершению уголовного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, орудий или средств совершения этого деяния либо устранением препятствий к его совершению. Также таковым является лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния либо предметы, добытые противоправным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы», - пояснил он.

Уголовная ответственность соучастников определяется характером и степенью участия каждого из них в совершении уголовного правонарушения. При этом, ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное деяние, со ссылкой на статью 28 УК, за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями.

Ранее в интервью корреспонденту Казинформа председатель правления Национального научного центра хирургии имени Сызганова, главный трансплантолог Алматы Болатбек Баймаханов назвал «чушью» возможную подпольную трансплантацию в Казахстане.

«Это абсурд, это никому не надо. Зачем нелегально пересаживать, если можно сделать это легально? И какой ненормальный хирург пойдет это делать где-то в подвале, зачем так рисковать?! Нелегальная трансплантация невозможна. Трансплантация - это не просто взял и отщипнул себе, или отрезал ноготь сам себе. Это тяжелый процесс, в котором участвуют 40-45 человек, включая хирургов, анестезиологов, сестер. 20 часов длится операция. Мы знаем всех трансплантологов в лицо, их немного», - отметил Баймаханов.

Между тем, по словам руководителя Республиканского координационного центра по трансплантации, доктором медицинских наук Жаксылыка Доскалиева лист ожидания, нуждающихся в трансплантации органов в Казахстане насчитывает более трех тысяч пациентов, почти 80% из которых требуется пересадка почек, 15% - печени.

Отметим, что торговля человеческими органами и тканями запрещается и международными актами - Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, Соглашением о сотрудничестве Генеральных прокуратур государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека и другими.