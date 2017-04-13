Опасные медицинские отходы класса «А» обнаружили в Усть-Каменогорске
13 апреля 2017, 11:38
Экологи направили письма в областной департамент здравоохранения, департамент экологии ВКО и природоохранную прокуратуру ВКО с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.
Экологический патруль, организованный Центром экологической безопасности, во время проведения рейда обнаружил вопиющие результаты халатного отношения к медицинским отходам, сообщает МИА «Казинформ».
Так, обнаружена контейнерная площадка в открытом доступе, заваленная медицинскими отходами, которые хранились в ненадлежащем состоянии.
«Использованные емкости после применения медицинских препаратов, марлевые повязки и даже перчатки попросту свалены возле контейнерной площадки, а также разбросаны на территории диспансера. Найденный медицинский мусор по большей части принадлежит к отходам класса А (неопасные медицинские отходы, подобные ТБО), но даже не специалистам легко заметить ряд нарушений условий их хранения», - говорит Анатолий Филиппов, специалист Центра экологической безопасности.
По его информации, помимо этого на свалке были обнаружены разорванные мешки с красной маркировкой, в которые по правилам должны упаковываться отходы класса Б (опасные медицинские отходы).
«Учитывая тот факт, что они принадлежат медицинскому учреждению, которое обслуживает людей больных туберкулезом, можно предположить, чем может обернуться такое наплевательское отношение к своим обязанностям медицинских работников закрытого учреждения. Тут же свалка старой мебели и сантехнических принадлежностей. Кроме того, очевидно, что отходы попросту сжигались прямо на территории медицинского учреждения», - отметил Анатолий Филиппов.
Экологи направили письма в областной департамент здравоохранения, департамент экологии ВКО и природоохранную прокуратуру ВКО с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.
После подобной опасной находки специалисты экологического патруля намерены в ближайшее время проверить все городские больницы и диспансеры на предмет утилизации их отходов.
Напомним, что с 1 апреля в Усть-Каменогорске начал работу экологический патруль, который ежедневно патрулирует территорию города на предмет выявления экологических нарушений.
Фото: Факультета медицинского права
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