Опасные медицинские отходы класса «А» обнаружили в Усть-Каменогорске

Так, обнаружена контейнерная площадка в открытом доступе, заваленная медицинскими отходами, которые хранились в ненадлежащем состоянии.

«Использованные емкости после применения медицинских препаратов, марлевые повязки и даже перчатки попросту свалены возле контейнерной площадки, а также разбросаны на территории диспансера. Найденный медицинский мусор по большей части принадлежит к отходам класса А (неопасные медицинские отходы, подобные ТБО), но даже не специалистам легко заметить ряд нарушений условий их хранения», - говорит Анатолий Филиппов, специалист Центра экологической безопасности.



