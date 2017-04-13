В Египте установили личность смертника, устроившего взрыв в Александрии

Власти Египта установили личность террориста-смертника, взорвавшего бомбу возле церкви в Александрии. Об этом сказано в заявлении министерства внутренних дел страны , передает , передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.





Напомним, 9 апреля в церквях Египта с разницей в несколько часов произошли два взрыва. Утром бомбу на себе активировал прошедший в главный храме Танты во время службы подрывник, в результате погибли около 30 человек, еще порядка 80 были ранены.





Позднее другой смертник подорвал себя возле входа в церковь Александрии, жертвами стали 17 человек, в том числе четверо полицейских, остановивших террориста и не пустивших его внутрь, что позволило избежать большего количества убитых и раненых. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».





Сообщается, что смертником оказался 31-летний житель провинции Суэц Махмуд Хассан Мубарак Абдулла (Hassan Mubarak Abdullah).





Фото: brahim Ezzat / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com



