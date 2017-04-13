Во сколько Казахстану обойдется переход на латиницу и как изменится наша жизнь

Научный сотрудник университета имени Гумилева Бекманова поделилась своим мнением о смене кириллицы на латиницу, сообщает 31 канал.

Как изменится наша жизнь с переходом на латиницу? Сколько времени это может занять? Об этом рассказала эксперт.

На вопрос достаточно ли будет семи лет, чтобы всем казахстанцам перестроиться на латиницу, Г.Бекманова отметила, что семь лет - это, конечно, большой срок, и с точки зрения технических, методологических особенностей перехода,»...я думаю, достаточно семь лет, чтобы качественно перейти на латиницу. А вот что касается изменения сознания, мы, конечно, привыкли к кириллице, то возможно, что семь лет будут не такими легкими для нашего старшего поколения. Но, я думаю, что нужно начать, и со временем люди привыкнут использовать. Тем более, в истории Казахстана это неоднократно было. Переход с различных алфавитов, в том числе и на латиницу, мы однажды переходили».

Эксперт также рассказала во сколько может обойтись Казахстану такая глобальна языковая реформа. «Это, конечно, зависит от конкретного выбранного алфавита, на который мы будем переходить. Я, конечно, не экономист, мне трудно сказать о сумме. Потому что будет полный перевод всей системы образования, всех учебников и так далее. Это понесет огромные затраты со стороны государства. Но, если мы, скажем так, с минимальными затратами войдем, войдем на существующем английском алфавите, без добавления дополнительных символов, как это сделано в узбекском или турецком вариантах перехода; перейдем только на существующие клавиатуры, то это, конечно, существенно снизит затраты. Не нужно будет выпускать новые клавиатуры, драйвера и так далее. Я еще раз говорю, это зависит от выбранного алфавита».

Г.Бекманова также перечислила плюсы перехода на латиницу. «Самый главный плюс - Казахстан интегрируется в мировое информационное пространство. Все наши ресурсы цифровые будут доступны для всех пользователей латинского алфавита в мире. Они смогут читать, анализировать. То же самое касается наших книг, наших культурных вещей - они станут доступны огромному количеству людей, которые владеют казахским языком, но не читают на кириллице. Дело в том, что в мире большое количество этнических казахов живет и в Китае, и в Монголии, и в других странах, которые часто при помощи различных конвертеров конвертируют текст и читают наши классические произведения на казахском языке, но только при помощи латиницы это возможно».