 
Облачно: дождь

Алматы

Облачно: дождь

Вероятность осадков: 98%

Влажность: 93%

Давление: 702 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

312.50

13 апреля 

Курс НБРК

311.76

-

АЛМАТЫ

Покупка

311.70

Продажа

312.50

АСТАНА

Покупка

311.30

Продажа

312.00

Подробнее
333.50

13 апреля 

Курс НБРК

330.53

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.30

Продажа

333.50

АСТАНА

Покупка

331.00

Продажа

332.00

Подробнее
Новости за сегодня

За взятку задержан заместитель гендиректора Республиканского центра санавиации

 

При получении очередной взятки в сумме 2 млн тенге 12 апреля задержан заместитель генерального директора РГП на ПХВ «Республиканский центр санитарной авиации» М.Шалгинбаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Как отмечается, он организовал «преступную схему по получению взяток на системной основе от руководителей частных авиакомпаний за заключение договоров на оказание услуг по предоставлению специализированного воздушного транспорта для транспортировки пациентов, куда вовлек подчиненных ему сотрудников предприятия».

По данным Антикоррупционной службы, размеры получаемых взяток составляли 10% от суммы договоров.

Как выяснилось, М.Шалгинбаев неоднократно получил взятки в особо крупных размерах от руководителей ТОО «Sky Service», АО «East Wing» и других на общую сумму более 130 тыс. долларов.

Шалгинбаев задержан и водворен в ИВС ДВД Астаны.

Досудебное расследование продолжается.

 

13 апреля 2017, 11:42
Источник, интернет-ресурс: Нац. бюро по противодействию коррупции

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код