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Кража сельхоззапчастей на 400 тыс. тенге раскрыта полицейскими в Акмолинской области

13 апреля 2017, 11:52

Преступление было совершено в с. Успеноюрьевка.

Кража сельскохозяйственных запчастей на 400 000 тенге раскрыта полицейскими в Бурабайском районе Акмолинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Преступление было совершено в с. Успеноюрьевка. Как рассказал стражам порядка потерпевший, неизвестные лица, со двора его дома совершили кражу запчастей на сельскохозяйственную технику. Ущерб мужчина оценил в 400 000 тенге.

Как установили полицейские в ходе оперативно – розыскных мероприятий, двое односельчан потерпевшего распивали спиртные напитки, один из них решил похитить сельхоззапчасти, чтобы позже продать их. Свой преступный умысел мужчина реализовал в ту же ночь, однако, продать запчасти злоумышленник не успел, стражи порядка обнаружили их на чердаке его дома.

В настоящее время по факту кражи начато досудебное расследование по ст. 188 ч.2 УК РК (кража). 32-летний подозреваемый признал свою вину. Ведется следствие.

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