Е.Биртанов: В систему медстрахования необходимо вовлечь все население

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область посетил ряд объектов здравоохранения, государственные и частные клиники, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он также провел встречу с медицинской общественностью, профессорско-преподавательским составом и студентами Карагандинского государственного медицинского университета по разъяснению основных положений Послания Главы государства по системным мерам улучшения показателей здравоохранения и рассказал о главных преимуществах системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

В частности, Е.Биртанов ознакомился с деятельностью ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс», которое нацелено на выпуск инъекционных биотехнологических препаратов для лечения таких сложных заболеваний как: злокачественные опухоли, гемофилия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые нарушения.

В этом году на предприятии ожидается запуск двух лекарственных средств для лечения рака и свертываемости крови, которые в данное время находятся на регистрации. Препараты производятся по трансферту технологий с локализацией в регионе зарекомендовавших мировых фармакологических брендов. Пока в республике это первое предприятие, выбравшее сложную технологическую нишу выпуска биотехнологических лекарств. По словам директора предприятия Сергея Барона, стоимость лекарств местного производства, не уступающих по качеству зарубежным аналогам, будет доступна нашим больным по низкой цене.

Министр, ознакомившись с производственным процессом, отметил важность обеспечения доступных для населения цен на лекарства. Он поделился ожиданиями о том, что предприятие сделает акцент на производстве более эффективных по воздействию оригинальных лекарственных средств.

В нейрореабилитационном центре «Луч» министру здравоохранения продемонстрировали возможности новейшего оборудования, уникальных методик восстановления больных с заболеваниями нервной системы. Здесь успешно используется комплекс для подводного и сухого вытяжения позвоночника. А также для восстановления простых навыков пациентов, перенесших инсульт, оснащены зоны эрготерапии.

Центр оказывает помощь взрослому населению в условиях круглосуточного стационара на 30 коек. Отмечая большой спрос на восстановительное лечение в стенах подобных центров, Елжан Биртанов заверил, что направление по реабилитации больных получит большое развитие в системе здравоохранения и может рассчитывать на государственную поддержку.

Министр также побывал в поликлинике №3 Караганды, ознакомился с основными нововведениями, с комплексной медицинской информационной системой (КМИС) и современным медицинским оборудованием.

Система КМИС - на данный момент единственный пример автоматизации очередей в поликлиниках через онлайн записи к врачам общей практики и узким специалистам, также вызова врача на дом через электронную систему. Информационная система позволяет в режиме реального времени отслеживать все процессы, происходящие в медорганизациях региона (врачебные выписки, прохождение флюорографий, рецепты на лекарства по каждому обратившемуся больному).

Также представители поликлиники рассказали министру о системе менеджмента, которая позволяет улучшить качество медицинской помощи.

Во время посещения поликлиники, общественность интересовали вопросы ценообразования и доступности лекарств. Как заверил министр, вопросы регулирования цен на лекарства найдут свои решения в ближайшее время.

В свою очередь, Елжан Биртанов подчеркнул необходимость правильного разъяснения населению основных принципов функционирования системы ОСМС и вопросов прикрепления населения к поликлиникам.

Напомним, с 5 апреля по 31 июня в целях определения статуса граждан в системе ОСМС запущена социальная кампания по прикреплению граждан к организации первичной медико-санитарной помощи. Прикрепление осуществляется по месту постоянного или временного проживания, работы, учебы, с учетом права свободного выбора врача, медицинской организации в пределах одной административно-территориальной единицы. При свободном выборе гражданином врача и поликлиники прикрепление к поликлинике осуществляется не чаще одного раза в год.

Всего по данным Комитета оплаты медицинских услуг МЗ РК, количество прикрепленного населения на январь 2017 года составляет 17 млн.635 тыс.937 человек. Из них: 8 млн. 460 тыс. 120 муж населения и 9 млн. 175 тыс. 817 женщин. Детей в возрасте до 18 лет порядка 6 млн, активного трудоспособного возраста до 60 лет - 9,6 млн., пожилых в возрасте от 60 и старше - свыше 2 млн.

Количество организаций ПМСП по РК - 479, из них городских - 268, сельских - 211, в том числе частных - 97.

Поставщиков, оказывающих медуслуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) - 1043, из них 70,4% - государственные медицинские организации.