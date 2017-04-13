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Новости за сегодня

Cамозахваченные земельные участки в РК будет выявлять спутник

 

В Казахстане разработали специальный алгоритм действий при выявлении самозахваченных земельных участков, передает телеканал «Хабар24».

За последние 4 года в Алматинской области выявлено 278 фактов самозахвата земли. Сумма наложенных штрафов составила почти 50 миллионов тенге. Большинство таких случаев зафиксировано в районах, расположенных вокруг Алматы.

Чтобы определить масштаб проблемы, специалисты намерены изучить фотоснимки со спутника. Серьезную тревогу вызывают также факты неосвоения земель и использование участков не по назначению.

Чтобы навести порядок в вопросах землепользования, в прошлом году акимам районов было поручено создать рабочие группы, а в генеральной прокуратуре разработали специальный алгоритм действий при выявлении таких фактов. Но итоги за первый квартал показали, что эта работа ведется активно лишь в четырех районах. В остальных результатов пока нет, а в некоторых до сих пор не созданы рабочие группы.

«Поставили еще раз им цели для того, чтобы они более ответственно к этому отнеслись. Поэтому этот вопрос сегодня очень актуален, и я думаю, его надо всегда держать на контроле», ― пояснил замруководителя управления по контролю за использованием и охраной земель Болтирик Жакупов.

 

13 апреля 2017, 11:52
Источник, интернет-ресурс: Агентство «Хабар»

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