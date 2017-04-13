В ВКО из-за детской шалости семья едва ли не осталась без дома

В Восточном Казахстане это первый случай с начала года, когда виновником пожара становится ребенок.

Семилетний ребенок баловался спичками в гараже и едва не сжег дом в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.





Пожар произошел в Каратогайском сельском округе, 12 апреля во второй половине дня. Дом расположен на участке Ашыбасы, что в 60 километрах от ближайшей пожарной части. Пока родители смотрели за хозяйством, 7-ми летний ребенок в гараже баловался спичками. Неаккуратность и невнимательность мальчика привели к печальным последствиям. В считанные минуты огонь охватил конструкцию гаража. Справится с огненной стихией самостоятельно, у взрослых не получилось. Вместе с ребенком они ждали приезда пожарных подразделений. Ситуация усугубил сильный порывистый ветер. Языки пламени успели перекинуться на жилой дом.





Пожарные ПЧ-40 затратили около часа времени на проезд. Напомним, что дом расположен в 60 км от пожарной части.





«Прибыв на место пожара, огнеборцы за 10 минут локализовали огонь. Еще около часа ликвидировали. Пожар полностью уничтожил гараж, а также кровлю жилого дома. Общая площадь составила 94 квадратных метров. В ходе пожара никто из жильцов не пострадал. Нашим инспектором, в ходе опроса свидетелей, было установлено, что виновников возгорания стал мальчик 2010 года. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем», - пояснил начальник ПЧ-40 Ерлан Каматаев.













Все документы переданы в районное ОВД для дальнейшего рассмотрения. С ребенком и его родителями проведут профилактическую беседу. Однако, не стоит забывать, что полная ответственность за безопасность лежит на плечах взрослых.