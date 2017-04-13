Проводник вернул пассажиру два миллиона тенге, забытых им в поезде

Всего с начала года на железных дорогах Казахстана зарегистрированы 18 фактов возврата ценных вещей и документов владельцам.

Пассажир скорого поезда «Астана-Актобе» забыл в вагоне барсетку с крупной суммой денег и документами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».





По прибытию в пункт назначения скорого поезда №87/88 сообщением «Астана-Актобе», проводник вагона № 16 Ержан Арденов обнаружил в купе под матрасом барсетку, в которой находились порядка 2 000 000 тенге, банковская карта и другое. Совместно с начальником поезда сразу был составлен акт, и барсетку с содержимым вернули владельцу в целости и сохранности.





Как выяснилось, пассажиры в поездах забывают не только деньги и документы, но и другие ценные вещи, например, мобильные телефоны, ноутбуки, часы и так далее. Только с начала этого года проводниками региональных филиалов зарегистрированы 18 фактов возврата ценных вещей и документов владельцам.





АО «Пассажирские перевозки» напоминает, что в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа, поездная бригада не несет ответстенность за сохранность личных вещей пассажиров, поэтому просит быть внимательными при выходе из вагонов.







