Численность работников занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда в 2016 году

В целях получения информации о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда, Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан ежегодно проводится обследование предприятий и организаций в отдельных видах экономической деятельности. Обследованием охватываются работники сферы сельского, лесного и рыбного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и связи, здравоохранения, науки и предоставления услуг.

По результатам обследования численность работников обследованных предприятий за 2016 год составила 1677,0 тыс. человек, женщин - 664,2 тыс. человек (39,6%). В условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам) работало 368,8 тыс. человек, их доля составила 22,0% от общего числа занятых, из них в условиях повышенного уровня шума и вибрации трудились 158,7 тыс.человек (43,0%), под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны, превышающих ПДК (предельно допустимую концентрацию) - 125,1 тыс.человек (33,9%) и неблагоприятного температурного режима - 60,8 тыс.человек (16,5%). Тяжелым физическим трудом были заняты 77,9 тыс. человек (4,6% от всех занятых).

Численность работников, занятых во вредных условиях труда по отдельным видам экономической деятельности человек Всего в том числе мужчин женщин Всего 1 676 955 1 012 742 664 213 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 78 587 57 445 21 142 Промышленность 631 038 461 769 169 269 Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 192 018 153 136 38 882 Обрабатывающая промышленность 293 031 205 333 87 698 Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование 106 134 76 337 29 797 Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов 39 855 26 963 12 892 Строительство 189 638 165 457 24 181 Транспорт и складирование 218 993 156 912 62 081 Информация и связь 65 281 37 949 27 332 Профессиональная, научная и техническая деятельность 62 094 37 820 24 274 Здравоохранение и социальные услуги 399 784 84 374 315 410

Наибольшая численность работников, занятых во вредных условиях труда, отмечена в сфере промышленности - 631,0 тыс. человек, в подотрасли обрабатывающая промышленность их численность составила 293,0 тыс. человек (46,4% от общей численности работников промышленности). Наименьшая численность работников, занятых во вредных условиях труда, отмечена в сфере водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов - 39,9 тыс. человек.

В целом по обследуемым видам экономической деятельности численность мужчин, занятых во вредных условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам), превышала численность женщин в 3,1 раза. Исключение составили сферы: здравоохранение и социальные услуги (3,8 раза) и услуги по проживанию и питанию (2,5 раза), в которых численность женщин, работающих в неблагоприятных условиях труда, была больше, чем мужчин.

Среди женщин, каждая седьмая (89,8 тыс. человек) работала в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, из них 19,9% (17,9 тыс. человек) трудились в запыленной и загазованной среде.

Наибольшая численность работников, занятых во вредных условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам), отмечена в Карагандинской области, их удельный вес от общей численности работников этой области по обследованным видам экономической деятельности составил 40,0%, в Павлодарской области -40,0%, в Мангистауской области - 39,5%, в Восточно-Казахстанской области - 26,2%, в Жамбылской области - 24,2%. Наименьший удельный вес работников, занятых во вредных условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам), отмечен в Западно-Казахстанской области (4,6%).

На льготы и компенсации за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда предприятиями (организациями) в 2016 году было затрачено 99731,4 млн. тенге. Вид льгот - дополнительный отпуск был предоставлен 528,2 тыс. человек, различными материальными доплатами за вредные и другие неблагоприятные условия труда пользовались 381,6 тыс. человек, получали бесплатное молоко или равноценное питание 315,2 тыс. человек, получали бесплатное лечебно-профилактическое питание 75,8 тыс. человек, а в режиме сокращенного рабочего дня работали 53,7 тыс. человек.

Для более подробного изучения результатов данного статистического наблюдения электронная версия бюллетеня «Численность работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда, по отдельным видам экономической деятельности Республики Казахстан» размещена на сайте www.stat.gov.kz в разделе «Официальная статистическая информация»/«Труд»/«Бюллетени».