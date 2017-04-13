 
Облачно: дождь

Алматы

Облачно: дождь

Вероятность осадков: 98%

Влажность: 93%

Давление: 702 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

312.50

13 апреля 

Курс НБРК

311.76

-

АЛМАТЫ

Покупка

311.70

Продажа

312.50

АСТАНА

Покупка

311.30

Продажа

312.00

Подробнее
333.50

13 апреля 

Курс НБРК

330.53

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.30

Продажа

333.50

АСТАНА

Покупка

331.00

Продажа

332.00

Подробнее
Новости за сегодня

Численность работников занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда в 2016 году

 

В целях получения информации о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда, Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан ежегодно проводится обследование предприятий и организаций в отдельных видах экономической деятельности. Обследованием охватываются работники сферы сельского, лесного и рыбного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и связи, здравоохранения, науки и предоставления услуг.

По результатам обследования численность работников обследованных предприятий за 2016 год составила 1677,0 тыс. человек, женщин - 664,2 тыс. человек (39,6%). В условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам) работало 368,8 тыс. человек, их доля составила 22,0% от общего числа занятых, из них в условиях повышенного уровня шума и вибрации трудились 158,7 тыс.человек (43,0%), под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны, превышающих ПДК (предельно допустимую концентрацию) - 125,1 тыс.человек (33,9%) и неблагоприятного температурного режима - 60,8 тыс.человек (16,5%). Тяжелым физическим трудом были заняты 77,9 тыс. человек (4,6% от всех занятых).

 

Численность работников, занятых во вредных условиях труда

по отдельным видам экономической деятельности

человек

 

Всего

в том числе

мужчин

женщин

Всего

1 676 955

1 012 742

664 213

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

78 587

57 445

21 142

Промышленность

631 038

461 769

169 269

     Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

192 018

153 136

38 882

     Обрабатывающая промышленность

293 031

205 333

87 698

     Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

106 134

76 337

29 797

     Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

39 855

26 963

12 892

Строительство

189 638

165 457

24 181

Транспорт и складирование

218 993

156 912

62 081

Информация и связь

65 281

37 949

27 332

Профессиональная, научная и техническая деятельность

62 094

37 820

24 274

Здравоохранение и социальные услуги

399 784

84 374

315 410

 

Наибольшая численность работников, занятых во вредных условиях труда, отмечена в сфере промышленности - 631,0 тыс. человек, в подотрасли обрабатывающая промышленность их численность составила 293,0 тыс. человек (46,4% от общей численности работников промышленности). Наименьшая численность работников, занятых во вредных условиях труда, отмечена в сфере водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов - 39,9 тыс. человек.

В целом по обследуемым видам экономической деятельности численность мужчин, занятых во вредных условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам), превышала численность женщин в 3,1 раза. Исключение составили сферы: здравоохранение и социальные услуги (3,8 раза) и услуги по проживанию и питанию (2,5 раза), в которых численность женщин, работающих в неблагоприятных условиях труда, была больше, чем мужчин.

Среди женщин, каждая седьмая (89,8 тыс. человек) работала в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, из них 19,9% (17,9 тыс. человек) трудились в запыленной и загазованной среде.

 

r13-04-2017-1

 

Наибольшая численность работников, занятых во вредных условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам), отмечена в Карагандинской области, их удельный вес от общей численности работников этой области по обследованным видам экономической деятельности составил 40,0%, в Павлодарской области -40,0%, в Мангистауской области - 39,5%, в Восточно-Казахстанской области - 26,2%, в Жамбылской области - 24,2%. Наименьший удельный вес работников, занятых во вредных условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам), отмечен в Западно-Казахстанской области (4,6%).

На льготы и компенсации за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда предприятиями (организациями) в 2016 году было затрачено 99731,4 млн. тенге. Вид льгот - дополнительный отпуск был предоставлен 528,2 тыс. человек, различными материальными доплатами за вредные и другие неблагоприятные условия труда пользовались 381,6 тыс. человек, получали бесплатное молоко или равноценное питание 315,2 тыс. человек, получали бесплатное лечебно-профилактическое питание 75,8 тыс. человек, а в режиме сокращенного рабочего дня работали 53,7 тыс. человек.

Для более подробного изучения результатов данного статистического наблюдения электронная версия бюллетеня «Численность работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда, по отдельным видам экономической деятельности Республики Казахстан» размещена на сайте www.stat.gov.kz в разделе «Официальная статистическая информация»/«Труд»/«Бюллетени».

 

13 апреля 2017, 11:59
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код