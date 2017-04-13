Численность работников занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда в 2016 году
В целях получения информации о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда, Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан ежегодно проводится обследование предприятий и организаций в отдельных видах экономической деятельности. Обследованием охватываются работники сферы сельского, лесного и рыбного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и связи, здравоохранения, науки и предоставления услуг.
По результатам обследования численность работников обследованных предприятий за 2016 год составила 1677,0 тыс. человек, женщин - 664,2 тыс. человек (39,6%). В условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам) работало 368,8 тыс. человек, их доля составила 22,0% от общего числа занятых, из них в условиях повышенного уровня шума и вибрации трудились 158,7 тыс.человек (43,0%), под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны, превышающих ПДК (предельно допустимую концентрацию) - 125,1 тыс.человек (33,9%) и неблагоприятного температурного режима - 60,8 тыс.человек (16,5%). Тяжелым физическим трудом были заняты 77,9 тыс. человек (4,6% от всех занятых).
|
Численность работников, занятых во вредных условиях труда
по отдельным видам экономической деятельности
человек
|
|
Всего
|
в том числе
|
мужчин
|
женщин
|
Всего
|
1 676 955
|
1 012 742
|
664 213
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|
78 587
|
57 445
|
21 142
|
Промышленность
|
631 038
|
461 769
|
169 269
|
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
|
192 018
|
153 136
|
38 882
|
Обрабатывающая промышленность
|
293 031
|
205 333
|
87 698
|
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование
|
106 134
|
76 337
|
29 797
|
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов
|
39 855
|
26 963
|
12 892
|
Строительство
|
189 638
|
165 457
|
24 181
|
Транспорт и складирование
|
218 993
|
156 912
|
62 081
|
Информация и связь
|
65 281
|
37 949
|
27 332
|
Профессиональная, научная и техническая деятельность
|
62 094
|
37 820
|
24 274
|
Здравоохранение и социальные услуги
|
399 784
|
84 374
|
315 410
Наибольшая численность работников, занятых во вредных условиях труда, отмечена в сфере промышленности - 631,0 тыс. человек, в подотрасли обрабатывающая промышленность их численность составила 293,0 тыс. человек (46,4% от общей численности работников промышленности). Наименьшая численность работников, занятых во вредных условиях труда, отмечена в сфере водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов - 39,9 тыс. человек.
В целом по обследуемым видам экономической деятельности численность мужчин, занятых во вредных условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам), превышала численность женщин в 3,1 раза. Исключение составили сферы: здравоохранение и социальные услуги (3,8 раза) и услуги по проживанию и питанию (2,5 раза), в которых численность женщин, работающих в неблагоприятных условиях труда, была больше, чем мужчин.
Среди женщин, каждая седьмая (89,8 тыс. человек) работала в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, из них 19,9% (17,9 тыс. человек) трудились в запыленной и загазованной среде.
Наибольшая численность работников, занятых во вредных условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам), отмечена в Карагандинской области, их удельный вес от общей численности работников этой области по обследованным видам экономической деятельности составил 40,0%, в Павлодарской области -40,0%, в Мангистауской области - 39,5%, в Восточно-Казахстанской области - 26,2%, в Жамбылской области - 24,2%. Наименьший удельный вес работников, занятых во вредных условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам), отмечен в Западно-Казахстанской области (4,6%).
На льготы и компенсации за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда предприятиями (организациями) в 2016 году было затрачено 99731,4 млн. тенге. Вид льгот - дополнительный отпуск был предоставлен 528,2 тыс. человек, различными материальными доплатами за вредные и другие неблагоприятные условия труда пользовались 381,6 тыс. человек, получали бесплатное молоко или равноценное питание 315,2 тыс. человек, получали бесплатное лечебно-профилактическое питание 75,8 тыс. человек, а в режиме сокращенного рабочего дня работали 53,7 тыс. человек.
Для более подробного изучения результатов данного статистического наблюдения электронная версия бюллетеня «Численность работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда, по отдельным видам экономической деятельности Республики Казахстан» размещена на сайте www.stat.gov.kz в разделе «Официальная статистическая информация»/«Труд»/«Бюллетени».
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