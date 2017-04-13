Костанайские спасатели режут лёд на нейтральной полосе с РФ
13 апреля 2017, 12:02
Большая вода уже пришла в некоторые районы Костанайской области.
Как сообщил корреспонденту alau.kz заместитель начальника Северного РАОСО КЧС МВД РК Сергей Шмидт, в Карабалыкский район для выполнения противопаводковых мер выехали спасатели отряда.
Спасатели работали в селе Приречное. На место выехало 5 спасателей. Специалисты резали лёд бензопилой.
«Это такой щадящий способ. Там граница с Россией, нейтральная полоса, где взрывать лёд нельзя. Поэтому наши спасатели резали лёд, это так называемые «тихие» взрывы. Это поможет предотвратить образование заторов и во время половодья не позволит подняться воде до критического уровня», — отметил Сергей Шмидт.
Большая вода уже пришла в некоторые районы Костанайской области. Талые воды подтопили дорогу на аэропорт Костаная. В минувшие выходные большая вода добралась до посёлка Дружба. Был подтоплен Гагаринский путепровод. Костанайцы присылают фото и видео луж, грязи и подтопленных дорог. Сегодня ночью проходила эвакуация жильцов из подтопленных домов. Синоптики прогнозировали активное таяние снега с 8 по 13 апреля. Специальная комиссия совершила облёт области.
Фотографии предоставлены Северным РАОСО
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853582-aaccbdbf794f0549d67509ecaba5bd91
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...