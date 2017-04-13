Костанайские спасатели режут лёд на нейтральной полосе с РФ

Как сообщил корреспонденту alau.kz заместитель начальника Северного РАОСО КЧС МВД РК Сергей Шмидт, в Карабалыкский район для выполнения противопаводковых мер выехали спасатели отряда.





Спасатели работали в селе Приречное. На место выехало 5 спасателей. Специалисты резали лёд бензопилой.





«Это такой щадящий способ. Там граница с Россией, нейтральная полоса, где взрывать лёд нельзя. Поэтому наши спасатели резали лёд, это так называемые «тихие» взрывы. Это поможет предотвратить образование заторов и во время половодья не позволит подняться воде до критического уровня», — отметил Сергей Шмидт.





Большая вода уже пришла в некоторые районы Костанайской области. Талые воды подтопили дорогу на аэропорт Костаная. В минувшие выходные большая вода добралась до посёлка Дружба. Был подтоплен Гагаринский путепровод. Костанайцы присылают фото и видео луж, грязи и подтопленных дорог. Сегодня ночью проходила эвакуация жильцов из подтопленных домов. Синоптики прогнозировали активное таяние снега с 8 по 13 апреля. Специальная комиссия совершила облёт области.













Фотографии предоставлены Северным РАОСО



