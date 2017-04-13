Избран Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Tengri Bank»

Настоящим АО «Tengri Bank» уведомляет о том, что решением Совета директоров АО «Tengri Bank» №10 от 10 апреля 2017 года принято следующее решение:

1. На основании представленного заявления прекратить полномочия Ильясова Бахтияра Абдинуровича, Заместителя Председателя Правления - члена Правления АО «Tengri Bank» с 10 апреля 2017 года.

2. Избрать Беккали Мухтар Аскарулы в качестве Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Tengri Bank» с 10 апреля 2017 года.