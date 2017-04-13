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Новости за сегодня

Избран Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Tengri Bank»

 

Настоящим АО «Tengri Bank» уведомляет о том, что решением Совета директоров АО «Tengri Bank» №10 от 10 апреля 2017 года принято следующее решение:

1. На основании представленного заявления прекратить полномочия Ильясова Бахтияра Абдинуровича, Заместителя Председателя Правления - члена Правления АО «Tengri Bank» с 10 апреля 2017 года.

2. Избрать Беккали Мухтар Аскарулы в качестве Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Tengri Bank» с 10 апреля 2017 года.

13 апреля 2017, 12:02
Источник, интернет-ресурс: АО «Tengri Bank»

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