Более 2 млн. тенге заплатили в Петропавловске нарушители тишины

В Петропавловске за нарушение тишины с начала года понесли административную ответственность 326 человек. Немалая часть беспокойных соседей посуточно арендуют съемные квартиры, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.





Только за три дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» участковые инспекторы полиции СКО проверили 370 съемных квартир и домов. «Главная цель проводимой операции – усиление безопасности граждан и охраны общественного порядка в областном центре и регионе в целом», - отметил заместитель начальника местной полицейской службы подполковник полиции Арыстан Султангазиев. В эти дни усилены меры по безопасности дорожного движения, профилактики преступлений и правонарушений на улицах и общественных местах. Также в центре внимания сотрудников правопорядка – борьба с мелким хулиганством, нарушениями правил благоустройства, миграционного законодательства.





Между тем, в настоящее время в Петропавловске сдаётся более 700 квартир, 120 домов. Полицейскими при проведении подворного обхода проводится работа по выявлению и постановке на учет квартир, сдаваемых в найм. Соответствующая информация передается в уполномоченные органы для постановки на регистрационный учет. Также постоянно проводятся профилактические беседы с владельцами сдаваемых квартир по предупреждению правонарушений со стороны квартиросъемщиков.





В результате за два дня выявлено 1654 административных правонарушения. За мелкое хулиганство задержано 98 правонарушителей, за распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде - 398. Более 370 североказахстанцев были оштрафованы за нарушение правил благоустройства территории населенных пунктов.





90 водителей были остановлены и привлечены к административной ответственности за превышение скорости, 126 – за управление транспортом с не пристегнутым ремнем безопасности. 31 автолюбителей управляли транспортным средством в нетрезвом виде.