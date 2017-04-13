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Новости за сегодня

«Казтелерадио» сообщило об изменениях в составе членов правления

 

Решением совета директоров АО «Казтелерадио» Шамшатов Куаныш Нурадинович назначен на должность коммерческого директора, члена правления АО «Казтелерадио».

Куаныш Шамшатов окончил Алматинский институт энергетики и связи в 2004 году по специальностям автоматическая электросвязь, экономика и менеджмент в предприятиях связи, получил степень МВА в Alma Management University.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в структуре АО «Казахтелеком» с должности электромеханика АТС Центра технической эксплуатации Карасайского РУТ Алматинской ОДТ. В 2005 году был переведн в ГЦТ «Астанателеком», где до 2010 года занимал должности ведущего инженера группы цифровых линий, ведущего инженера отдела техподдержки, начальника центра расширенного сервиса. В 2010 - 2011 гг. являлся начальником отдела регионального развития и дистрибуции депратамента продаж АО «Казахстанские телекоммуникации». С февраля 2011 года по март 2015 года возглавлял департамент регионального развития и дистрибуции АО «Казтелерадио». С апреля 2015 года работал в частных структурах.

13 апреля 2017, 12:08
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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