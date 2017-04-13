Президент США Трамп перепутал Сирию с Ираком
13 апреля 2017, 12:17
Си Цзиньпин после его слов о бомбежке замолчал на десять секунд.
Президент США Дональд Трамп рассказал во время десерта председателю КНР Си Цзиньпину о нанесении ракетного удара по авиабазе сирийских войск в Хомсе. Рассказывая о встрече журналистам, он перепутал Сирию с Ираком, пишет Дни.ру.
Трамп поделился со СМИ подробностями встречи с китайским коллегой. Особенно американский лидер отметил вкусный десерт.
"Я сидел за столом, мы закончили ужин и ели десерт. У нас был самый прекрасный кусок шоколадного торта, который вы когда-либо видели. Президент Си наслаждался им", – цитирует президента США телеканал Fox Business.
"И я получил сообщение от генералов. Тогда я сказал: "Господин президент, позвольте мне вам кое-что объяснить за десертом: мы только что запустили 59 ракет… по Ираку", – заявил Трамп.
Американская телеведущая поспешила поправить главу государства. "По Сирии", – сказала журналистка. Трамп тут же исправился. "Да, по Сирии", – отметил Трамп.
По его словам, Си Цзиньпин после его слов о бомбежке замолчал на десять секунд. Потом председатель КНР попросил повторить Трампа это и сказал, что "это хорошо" в случае, если кто-то применил химическое оружие против детей.
Как уже сообщалось ранее, американский президент Дональд Трамп похвастался тем, что якобы все 59 крылатых ракет "Томагавк", выпущенных 7 апреля по сирийскому военному аэродрому в Хомсе, достигли своих целей. При этом российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 ракет.
Напомним, международная обстановка вокруг Сирии резко обострилась 7 апреля, когда США нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат. Дональд Трамп заявил, что якобы именно с этого аэродрома войсками Башара Асада была проведена химическая атака на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
Фото: rambler.ru
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