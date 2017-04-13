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Новости за сегодня

Председателем Акмолинского областного филиала партии «НурОтан» избран глава региона Малик Мурзалин

 

На XXVII внеочередной партийной конференции Акмолинского областного филиала партииаким области Малик Мурзалин избран председателем регионального филиала. В мероприятии также принималучастие секретарь партии «Нұр Отан» Фархад Куанганов.

М.Мурзалин поблагодарил партийцев за оказанное высокое доверие и отметил, что филиал партии и впредь будет активно участвовать в развитии региона и реализации государственных программ. «Быть председателем филиала партии очень большая ответственность, требующая напряженной, каждодневной работы. Вся наша деятельность будет направлена на реализацию задач, поставленных Лидером нации Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым», - сказал он.

Стоит отметить, численность областного филиала партии составляет более 45 тысяч человек, которые объединены в 354 первичные организации.На сегодняшний день в области насчитывается 20 территориальных филиалов партии.

13 апреля 2017, 12:17
Источник, интернет-ресурс: Акмолинского областного акимата

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