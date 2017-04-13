Назначены заместители председателя Комитетов Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

По итогам конкурсных процедур на должность заместителя председателя Комитета информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан назначен Кунтубаев Думан Жаппарбекович

Родился 23 февраля 1967 года. В 1991 году окончил Казахский государственный педагогический университет им. Абая, по специальности учитель математики.

2001 году окончил Кыргызский государственный национальный университет, по специальности юриспруденция и 2012 году окончил Казахскую инженерно-техническую академию, по специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в 1989 году в качестве оператора ЭВМ Республиканского информационно-вычислительного центра Министерства связи КазССР. Последние 12 лет работал в системе Министерства финансов Республики Казахстан на руководящих должностях.

До назначения в Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК занимал должность заместителя председателя Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан.

Владеет казахским и русским языками.

По итогам конкурсных процедур на должность заместителя председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан назначен исполнящим обязанности Олжабеков Малик Серикович

Родился 10 октября 1986 года. В 2009 году окончил Университет КИМЭП, бакалавр делового администрирования и бухгалтерского учета, по специальности менеджмент.

2014 году окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, магистр права, по специальности юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2010 году в АО «Республиканский центр космической связи» в качестве менеджера, где проработал более 6 лет. До назначения в Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК занимал должность коммерческого директора АО «Республиканский центр космической связи».

Владеет казахским, русским английским языками.