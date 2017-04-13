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Исполнитель хита "Мария Магдалена" женился во второй раз

13 апреля 2017, 12:25

Асхат Таргынов старше супруги на 12 лет.

35-летний казахстанский певец Асхат Таргынов ставший известным благодаря своему хиту "Мария Магдалена чип-чип-чип" сыграл свадьбу со своей возлюбленной 23-летней Алией, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в СМИ, свадьба обошлась певцу в кругленькую сумму. На большой той, на котором собралось около 300 гостей, было потрачено 9 млн. тенге.


От первого брака у артиста есть ребенок, как рассказывает сам певец, он принимает активное участие в воспитании дочери.


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