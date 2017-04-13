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Из-за подъема воды в реках Карагандинской области частично эвакуируют жителей

13 апреля 2017, 12:26

На реке Нура проведены работы по возведению защитной дамбы вдоль русла путем укладки мешкотары на протяженности 160 метров, разрыта дорога перед въездом в поселок для пропуска паводковых вод.

В реке Нура поднялся уровень воды, вследствие чего жителей частично эвакуируют из поселка Сарытобе Кокпектинского сельского округа Бухаржырауского района, сообщает МИА «Казинформ».

Кроме того, из-за подъема уровня воды в реке Шерубай-Нура создалась угроза подтопления домов в селе Кайракты Шетского района, где также частично эвакуированы жители.

«Проведено в поселках оповещение населения и осуществлен подворовой обход. В Сарытобе проживает 650 человек, имеется 157 дворов. Уже эвакуированы 65 человек из 15 домов, скот отогнан в безопасное место. В селе Кайракты Шетского района проживают 98 человек, имеется 27 жилых дворов. Эвакуированы 33 человека из 11 домов по родственникам, скот отогнан в безопасное место», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.

На реке Нура проведены работы по возведению защитной дамбы вдоль русла путем укладки мешкотары на протяженности 160 метров, разрыта дорога перед въездом в поселок для пропуска паводковых вод.

Фото: Vlast.kz

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