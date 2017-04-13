В США супруги, посмотрев «Манчестер у моря», убили приемного сына

Чете Франклин грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного.

Супруги Эрнст и Хизер Франклин, проживающие в американском штате Нью-Йорк, посмотрели фильм «Манчестер у моря» и решили убить своего приемного сына – 16-летнего подростка-инвалида , пишет , пишет "Комсомольская правда"





Как сообщает Sky News со ссылкой на прокурора округа Шенанго, пожарные обнаружили труп подростка в сгоревшем доме 28 февраля, позже эксперты установили, что он был убит до пожара.





А следователи выяснили, что за два часа до смерти парнишки его приемные родители смотрели фильм, сюжет которого и подтолкнул их к преступному замыслу. О семейном просмотре «Манчестер у моря» рассказала на допросе Хизер.





После того, как они с мужем убили сына и подожгли дом, супруги отправились по магазинам и вернулись домой, когда всё уже выгорело.





В итоге обоим предъявили обвинения в убийстве, поджоге и подделке вещественных доказательств. Обоим грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.



