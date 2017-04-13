Полицейские СКО вернули домой мужчину, которого родственники не видели 8 лет
13 апреля 2017, 12:49
В адрес североказахстанских полицейских пришел ряд благодарственных писем.
Признательные североказахстанцы выражают слова благодарности за профессиональные действия сотрудников правопорядка и их человеческое отношение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.
Марьям Алибаева стала жертвой мошенницы, которая пыталась ей предсказать судьбу и пообещала избавить ее от всех недугов, если она возьмет ей кредит. Доверчивая горожанка, сама не поняв, что попала в сети псевдолекарши, оформила чужому человеку денежный займ в 400 тысяч тенге и сотовый телефон в кредит. Когда родственники узнали о наличии двух займов, обратились во второй отдел полиции. Оперативники помогли вернуть все. Обрадованная горожанка написала благодарственное письмо начальнику ДВД СКО генерал-майору полиции Берику Билялову, поблагодарив за работу начальника второго отдела полиции Серика Альжанова, оперативников Гарифа Хамзаева, Руслана Ботина.
Еще один житель Петропавловска не остался равнодушным к профессиональным действиям первого заместителя начальника 1-го отдела полиции Асылбека Токтамысова. «Я обратился в полицию, и несмотря на то, что было обеденное время, меня принял майор Токтамысов. Внимательно выслушал и пообещал помочь. Через некоторое время телефон был найден и возвращен нам. Спасибо за таких сотрудников, которые готовы принять не в определенные дни и часы. А в любое время, за их человечность и понимание», - написал главе полицейского ведомства Сергей Симбирев.
Надежда Новоселова много лет ничего не знала о местонахождении своего брата, который 8 лет назад уехал из дома. «Несколько лет от него не было вестей, а потом я узнала, что он живет в селе в Алматинской области в работниках. До недавнего времени я никуда не обращалась, а выехать на его поиски нет возможности. Но меня терзала мысль о том, что у брата не все благополучно», - рассказала жительница Петропавловска, обратившись к Берику Билялову. К поискам тут же по поручению начальника ДВД подключились сотрудники уголовного розыска. «Заместитель начальника УКП ДВД СКО полковник полиции Балабек Жахин, оперуполномоченный майор полиции Тимур Исмагамбетов нашли моего брата в Алматинской области и привезли вместе с гражданской супругой в нашу область. Не описать моих чувств, что он жив и здоров. Моей благодарности нет конца. Простое человеческое спасибо сотрудникам, и особенно начальнику ДВД нашей Северо-Казахстанской области. Спасибо, что у нас так профессионально работает полиция», - выразила признательность горожанка.
С начала года в адрес североказахстанских полицейских поступило около 10 благодарственных писем от людей, которые не пожалели своего времени чтобы выразить «спасибо» за ежедневный, но такой значимый труд стражей порядка.
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