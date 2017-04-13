В Талдыкоргане женщина украла обувь на 356 тысяч тенге

30-летняя жительница Талдыкоргана была задержана после кражи несколько пар обуви на общую сумму 356 тысяч тенге, совершенной ей в одном из обувных магазинов, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.





Уличенная в серии краж молодая женщина в настоящее время помещена под стражу.





После доставления подозреваемой в УВД Талдыкоргана оперативникам уголовного розыска удалось доказать причастность задержанной воровки к еще четырем кражам, зарегистрированным в текущем году на территории вещевых рынков и торговых домах.





«Подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Общий ущерб по пяти доказанным ей фактам краж чужого имущества уже составил более 1 миллиона тенге. Сейчас она, согласно ст.128 УПК РК, водворена под стражу в городскую полицию» - сообщили в пресс-службе.





Полицейские отмечают, что проверка причастности подозреваемой к другим похожим по почерку кражам будет продолжена.



