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В Талдыкоргане женщина украла обувь на 356 тысяч тенге

13 апреля 2017, 12:49

Женщину с крадеными вещами зафиксировала одна из уличных видеокамер.

30-летняя жительница Талдыкоргана была задержана после кражи несколько пар обуви на общую сумму 356 тысяч тенге, совершенной ей в одном из обувных магазинов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Уличенная в серии краж молодая женщина в настоящее время помещена под стражу.

После доставления подозреваемой в УВД Талдыкоргана оперативникам уголовного розыска удалось доказать причастность задержанной воровки к еще четырем кражам, зарегистрированным в текущем году на территории вещевых рынков и торговых домах.

«Подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Общий ущерб по пяти доказанным ей фактам краж чужого имущества уже составил более 1 миллиона тенге. Сейчас она, согласно ст.128 УПК РК, водворена под стражу в городскую полицию» - сообщили в пресс-службе.

Полицейские отмечают, что проверка причастности подозреваемой к другим похожим по почерку кражам будет продолжена.

Фото modnayaobuvru.ru

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