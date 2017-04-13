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МИД: Казахстан выступил за тщательное расследование химической атаки в Сирии

13 апреля 2017, 12:55

Казахстан готов и далее предоставлять платформу Астанинского процесса для продолжения переговоров по достижению устойчивого перемирия в Сирии.

Казахстан выступил за тщательное расследование химической атаки в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, сообщает МИА «Казинформ».

«Кайрат Абдрахманов отметил, что Казахстан выступает за объективное, всеобъемлющее и тщательное расследование предполагаемого факта применения химического оружия в Сирии 4 апреля под эгидой ООН и Организации по запрещению химического оружия с участием всех заинтересованных сторон», - говорится в сообщении МИД по итогам встречи с делегацией германского Бундестага во главе с руководителем парламентской группы дружбы «Германия - Центральная Азия» Манфредом Грундом.

Министр также подчеркнул, что Казахстан готов и далее предоставлять платформу Астанинского процесса для продолжения переговоров по достижению устойчивого перемирия в Сирии.

Напомним, вооруженные силы США запустили 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, в результате которой, по информации разных источников, погибли более полсотни мирных жителей.

Фото: соцсети

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