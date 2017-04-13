На Кульджинке в Алматы водитель Nissan подставился под Toyota
13 апреля 2017, 12:56
В ДТП пострадала маленькая девочка.
На Кульджинке в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей Toyota RAV 4 и Nissan Note, передает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла перед аэропортовским кольцом. Со слов очевидцев, Toyota двигалась в сторону кольца, и стоявший впереди у обочины Nissan резко тронулся, сразу перестроившись влево. В итоге машина оказалась перед Toyota, водитель которой физически не успел бы среагировать и затормозить. В итоге произошло столкновение, в результате которого Nissan развернуло и выбросило на встречную полосу.
В результате ДТП пострадала юная пассажирка Nissan, в возрасте около 4 лет. Водитель этого автомобиля пояснил, что не заметил RAV 4.
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