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На Кульджинке в Алматы водитель Nissan подставился под Toyota

13 апреля 2017, 12:56

В ДТП пострадала маленькая девочка.

На Кульджинке в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей Toyota RAV 4 и Nissan Note, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла перед аэропортовским кольцом. Со слов очевидцев, Toyota двигалась в сторону кольца, и стоявший впереди у обочины Nissan резко тронулся, сразу перестроившись влево. В итоге машина оказалась перед Toyota, водитель которой физически не успел бы среагировать и затормозить. В итоге произошло столкновение, в результате которого Nissan развернуло и выбросило на встречную полосу.

В результате ДТП пострадала юная пассажирка Nissan, в возрасте около 4 лет. Водитель этого автомобиля пояснил, что не заметил RAV 4.



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