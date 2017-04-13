Перуашев опроверг сообщения в СМИ о «предложении» строить квартиры «без туалетов»
13 апреля 2017, 13:10
Информация о том, что в депутатском запросе фракции он предлагал «строить квартиры без туалетов» - не соответствуют действительности.
Председатель партии «Ак жол» Азат Перуашев заявил, что появившаяся в некоторых СМИ информация о том, что в депутатском запросе фракции он предлагал «строить квартиры без туалетов» - не соответствуют действительности, сообщает Zakon.kz.
«Мы предлагаем строить благоустроенные общежития для сельской молодёжи. Пример с квартирами был приведён в качестве пояснения, какое соотношение имеет площадь санузла и кухни к жилой площади в квартире, - говорится в сообщении «Ак жол». - В общежитиях, где санузлы и кухни вынесены за пределы занимаемой площади, стоимость жилья автоматически снижается на 40%».
По мнению акжоловцев, это делает общежития более доступным жильём для малообеспеченных слоёв населения.
«В связи с чем мы предложили правительству добавить в программу «Нурлы жер» направление по строительству общежитий», - отметили в партии.
«Могу дополнительно сообщить, что сегодня утром с нами связались руководство Союза строителей РК, а также 4 строительные компании из разных регионов, включая Астану и Алматы, заявившие о готовности строить такие общежития со снижением цены на 40%. Поэтому считаем наше предложение обоснованным и важным для обеспечения жильём людей, не имеющих возможности покупать собственные отдельные квартиры», - считает А.Перуашев.
Фото: palata.kz
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