Перуашев опроверг сообщения в СМИ о «предложении» строить квартиры «без туалетов»

Информация о том, что в депутатском запросе фракции он предлагал «строить квартиры без туалетов» - не соответствуют действительности.

Председатель партии «Ак жол» Азат Перуашев заявил, что появившаяся в некоторых СМИ информация о том, что в депутатском запросе фракции он предлагал «строить квартиры без туалетов» - не соответствуют действительности, сообщает Zakon.kz.





«Мы предлагаем строить благоустроенные общежития для сельской молодёжи. Пример с квартирами был приведён в качестве пояснения, какое соотношение имеет площадь санузла и кухни к жилой площади в квартире, - говорится в сообщении «Ак жол». - В общежитиях, где санузлы и кухни вынесены за пределы занимаемой площади, стоимость жилья автоматически снижается на 40%».





По мнению акжоловцев, это делает общежития более доступным жильём для малообеспеченных слоёв населения.





«В связи с чем мы предложили правительству добавить в программу «Нурлы жер» направление по строительству общежитий», - отметили в партии.





«Могу дополнительно сообщить, что сегодня утром с нами связались руководство Союза строителей РК, а также 4 строительные компании из разных регионов, включая Астану и Алматы, заявившие о готовности строить такие общежития со снижением цены на 40%. Поэтому считаем наше предложение обоснованным и важным для обеспечения жильём людей, не имеющих возможности покупать собственные отдельные квартиры», - считает А.Перуашев.