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Около 1500 пьяных людей задержаны в общественных местах Астаны почти за месяц

13 апреля 2017, 13:13

Всего с начала оперативно-профилактического мероприятия было привлечено к административной ответственности свыше 4000 человек.

В преддверии проведения ЭКСПО, в целях исполнения комплексного плана по реализации программы «Безопасность и комфорт в столице», с 15 марта по 1 июня 2017 года в Астане проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» с максимальным участием личного состава всех подразделений и служб столичного Департамента внутренних дел и военнослужащих Национальной Гвардии МВД РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Целью ОПМ «Участок» является активизация работы по профилактике правонарушений на каждом административном участке силами участковых инспекторов, сотрудников миграционной, криминальной и патрульной полиции, в том числе подразделений быстрого реагирования и других служб.

С 15 марта участковыми инспекторами проводится поквартирный и подворный обход своих участков для получения сведений о проживающих, с раздачей жителям визитных карточек с контактными данными участкового и дежурных частей ОВД.

С начала ОПМ «Участок» участковыми произведен обход около 60 000 квартир и свыше 8000 частных домов. Проверено по месту жительства около 2000 лиц, состоящих на учете в ОВД, также проверены 1308 владельцев гражданского оружия. Из них выявлено 5 фактов нарушения правил хранения оружия и 18 владельцев, не проживающих по месту регистрации оружия. Участковыми инспекторами проведено более 100 отчетных встреч перед населением на административном участке.

В ходе мероприятия выявлены более 1000 сдающихся квартир, информация по которым направлена в органы госдоходов (налоговую службу). Более 60 лиц без определенного места жительства помещены в приемник-распределитель для установления личности.

В целом с начала оперативно-профилактического мероприятия было привлечено к административной ответственности свыше 4000 человек. Из них: по статье ст.505 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства» выявлено свыше 2000 нарушений, по ст. 434 КРКоАП «Мелкое хулиганство» выявлено более 300 нарушение, по ст.440 КРКоАП «Появление в общественном месте в состоянии опьянения» около 1500 и др.

Выявлены 160 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство Республики Казахстан (ст.517 КРКоАП).

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