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В Кыргызстане собака выжила после 44 дней под снежной лавиной

13 апреля 2017, 13:14

За это время собака сильно исхудала.

В Чаткальском районе Кыргызстана спустя 44 дня нашли собаку, которую накрыла снежная лавина, передает Turmush.kg со ссылкой на историю жителя села Жаңы-Базар Конушбая Бектурганова.

По его словам, сошедшая 18 февраля снежная лавина накрыла сарай, в котором находились 8 голов мелкого рогатого скота.

"Ночью собака лежала под тандыром. Сошедшая лавина накрыла место, где стоял тандыр, собака не успела выскочить. 4 апреля я работал по хозяйству, вдруг услышал собачий лай. Начал прислушиваться, пошел по направлению к звуку. По пути провалился в яму, а когда вытащил ногу, то увидел там свою собаку. Я помог ей выбраться из ямы. За это время собака сильно исхудала, стала как ягненок. Она лежала в сырой земле...Сейчас мы ее усиленно откармливаем, чтобы собака восстановилась", - рассказал мужчина.

По словам сельчан, в связи со сходом лавины семья Бектургановых не пострадала. Они помогли очистить территорию от снежной массы.



Фото: Turmush.kg

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