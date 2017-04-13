Назарбаев: Наша культура зазвучит на всех континентах и на всех главных языках мира

Огромная часть успеха США в эпоху «холодной войны» - это успехи Голливуда. Если мы хотим быть нацией со своим неповторимым местом на глобальной карте XXI века, то мы должны реализовать еще один проект - «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Об этом говорится в статье Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает Zakon.kz.

В статье речь идет о том, чтобы мир узнавал Казахстан не только по ресурсам нефти и крупным внешнеполитическим инициативам, но и по культурным достижениям.

«О чем должна пойти речь в этом проекте? Первое - нужен целевой подход, чтобы отечественная культура зазвучала на шести языках ООН: английском, русском, китайском, испанском, арабском, французском. Второе - это должна быть именно современная культура, та, что создана и создается нашими современниками. Третье - это должна быть абсолютно современная по форме подачи материала методика. Например, это не просто книги, но весь набор мультимедийного сопровождения. Четвертое - должна быть серьезная государственная поддержка. В частности, системная работа Министерства иностранных дел, Министерства культуры и спорта, Министерства информации и коммуникации. Пятое - огромная роль всей нашей творческой интеллигенции, в том числе Союза писателей и Академии наук, университетов и общественных организаций», - написал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил, что это очень серьезная и трудоемкая работа, которая включает не только отбор лучших произведений национальной культуры, но и презентацию их за рубежом. Также это и огромная переводческая работа и специальные методы продвижения культурных достижений - книг, пьес, скульптур, картин, музыкальных произведений, научных открытий и т. д.

«Все это конструктивная и благородная задача. Полагаю, что 2017 год должен стать решающим: мы должны четко определиться, что хотим показать миру в сфере культуры. А реализовать эту уникальную программу можно за 5-7 лет. Впервые за тысячелетнюю историю наша культура зазвучит на всех континентах и на всех главных языках мира», - заключил он.