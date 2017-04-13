Казахстанцы, состоящие в браке с иностранцами, могут не рассчитывать на землю в РК

В Мажилисе Парламента сегодня состоялась презентация проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений, передает корреспондент Zakon.kz





«Законопроектом предусматривается установление запрета на предоставление земельных участков, расположенных в приграничной полосе и пограничной зоне, иностранцам, лицам без гражданства, гражданам РК, состоящим в браке в супружестве с иностранцами или лицами без гражданства, иностранным юридическим лицам и юридическим лицам РК с иностранным участием», - сказал вице-министр сельского хозяйства РК Ерлан Нысанбаев.





По его словам, на указанных территориях допускается использование земельных участков сельскохозяйственного назначения для нужд местного населения.





«Земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные в пределах пограничной зоны государственной границы, предоставляется только гражданам и юридическим лицам РК», - указал он.





При этом, для решения проблемы с нехваткой пастбищных угодий для выпаса скота личного подворья проектом закона предусмотрены нормы, согласно которым вокруг населенных пунктов будут определены площади пастбищ, необходимые для удовлетворения нужд населения по содержанию их личного подворья.





«На данных территориях будет установлен запрет на предоставление в аренду физическим и юридическим лицам РК. Кроме того, учитывая, что на сегодняшний день большая часть пастбища вокруг населенных пунктов находится в собственности землепользования отдельных лиц, акимами будет предоставлена возможность их изъятия путем отнесения нужд населения в пастбищных угодий к государственным нуждам», - пояснил Е. Нысанбаев.





Представитель Минсельхоза напомнил, что для решения земельного вопроса в РК была создана Комиссия по земельной реформе.





«Как вам известно, по итогам работы Комиссии по земельной реформе были даны предложения - сохранить институт аренды сельхозземель физическим и юридическим лицам и продлить мораторий на пять лет. Данные предложения были поддержаны Главой государства. Действующий мораторий по вопросам, вызвавших общественный резонанс, был продлен до 31 декабря 2021 года и были внесены изменения касательно приостановления предоставления сельхоз земель казахстанцам и в аренду иностранцам», - уточнил он.





Это изменение в статьях 24, 37, 97 Земельного кодекса . За время действия моратория планируется проведение документальной ревизии земель для создания достоверной базы данных о собственниках и землепользователях, качественном состоянии сельскохозяйственных земель, проведение почвенных и геоботанических обследований, создание электронных земельно-кадастровых карт учетных кварталов.





«В результате работы Комиссии по земельной реформе был принят ряд решений. Первое, сохранить и усовершенствовать институт аренды сельскохозяйственных земель казахстанцев. Второе, установить предельные максимальные размеры аренды сельхоз земель. Третье, усилить требование к предоставлению сельхоз земель в пограничных территориях. Четвертое, определить площадки пастбищ. И пятое, отнести нужды граждан в предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства к государственным нуждам. Предлагаемый законопроект предусматривает закрепление этих вопросов на законодательном уровне», - заключил Е. Нысанбаев.





Ксения Давыдова, Астана