Туймебаев: Выпуск дешевой продукции станет возможным благодаря снижению высоких тарифов

Южно-Казахстанская область является лидером в стране по объемам добычи урана. В прошлом году в регионе произведено 19 тыс. тонн урана, а Шымкентский нефтеперерабатывающий завод переработал 4,5 млн. тонн нефти.





Об этом на прошедшем в областном акимате совещании сообщил министр энергетики Республики Казахстан Канат Бозумбаев, передает пресс-служба акима ЮКО.





Выступая на совещании, министр энергетики РК К.Бозумбаев отметил, что у региона большой минерально-сырьевой потенциал, а также рассказал о ближайших планах.





«Южно-Казахстанская область является лидером по объемам добычи урана. В регионе работают 8 уранодобывающих компаний. В целом по республике в 2016 году произведено около 24,6 тыс. тонн урана, в том числе 19 тыс. тонн урана в Южно-Казахстанской области. А одними из основных компонентов обрабатывающей промышленности страны являются три нефтеперерабатывающих завода. В их числе Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, который также вносит свой вклад в экономику региона», - сказал министр.





Отметим, что в 2015 году в целом по республике было переработано 14,5 млн. тонн нефти, в том числе 4,5 млн. тонн нефти переработал Шымкентский нефтеперерабатывающий завод.





Наряду с этим, глава региона Жансеит Туймебаев подчеркнул, что для развития промышленности нужно обеспечить необходимой инфраструктурой, а также поднял вопрос о тарифах на электроэнергию и природный газ.





«Общая потребность в электроэнергии в Южно-Казахстанской области составляет в среднем 400 МВт в час. 30 процентов получаем за счет внутренних источников, а более 70 процентов из северных областей страны. В Южно-Казахстанской области для юридических лиц самые высокие тарифы на электроэнергию, по сравнению с другими регионами страны. В свою очередь это приводит к высокой себестоимости товаров произведенных в области, к снижению конкурентоспособности, обеспечения занятости населения и снижению инвестиционной привлекательности региона», - сказал аким.





В связи с этим, аким внес предложение о снижении стоимости электроэнергии из северных областей страны, и отметил, что начиная с 2018 года, ожидается внедрение новых источников электроэнергии. Кроме того, аким озвучил предложение о внесении изменений в тарифы на поставку энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии.





Вместе с тем, на совещании заместитель акима области Ж.Бокенбаев выступил с докладом о проделанной работе за 2017-2020 годы, с целью охвата населенных пунктов области природным газом и электрической энергии.





По его словам, в целях обеспечения потребителей области качественной электроэнергией в необходимом объеме, в городе Шымкент ведется строительство подстанций «Бозарык» и «Астана 1,2». В результате этого, городские промышленные предприятия и 430 тыс. человек будут обеспечены качественной электроэнергией. Более того, в регионе планируется строительство 7 подстанций.





Также, заместитель акима области сообщил, что годовая потребность южного региона в природном газе в среднем составляет 1 млрд. м3, а уровень газификации региона составляет 62% или 1,7 млн. человек. Общее количество населенных пунктов, охваченных природным газом до 2021 года, достигнет 683, это 81%, или 2 млн. 720 тысяч жителей. В том числе, к 2020 году город Туркестан будет полностью газифицирован.









Стоит отметить, что в Южно-Казахстанской области по сравнению с другими регионами самые высокие тарифы на природный газ, что в свою очередь снижает инвестиционную привлекательность области, и негативно сказывается на экономическом росте. Поэтому в целях снижения тарифов на природный газ, предложено рассмотреть вопрос о снижении стоимости закупа и транспортировки или вести единый тариф по всей республике.





В тоже время, министр подчеркнул, что в 2017 году из средств Национального Фонда предусмотрены средства в размере 734 млн. тенге для строительства газопроводов в ряде населенных пунктов Сарыагашского района.





Кроме того, он предложил создать специальную рабочую группу по вопросам касающихся тарифов на природный газ и электроэнергию, и начать их изучение.



