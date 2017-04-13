В ЮКО более 46 тысяч граждан зарегистрированы временно

В ЮКО более 46 тысяч граждан зарегистрированы временно. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил начальник управления миграционной службы ДВД ЮКО, полковник полиции Нурдаулет Толегенулы, передает Zakon.kz.

По его словам, с начала года для получения документов удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан оформлено материалов на 64 тыс. 606 человека. Из них на паспорта - 22 тыс. 077, а на удостоверения личности - 41 тыс. 829. Кром того, зарегистрировано - 75027 граждан, а 46 451 зарегистрированы временно.

«За 3 месяца 2017 года по Южно-Казахстанской области на постоянное место жительства зарегистрировано 605 оралманов. С ходатайством о приеме в гражданство Республики Казахстан в органы внутренних дел области обратилось 875 человек. Управлением миграционной полиции в упрощенном порядке принято в гражданство РК 1076 оралманов. Рассмотрено и удовлетворено 301 ходатайств лиц по определению гражданства РК», - сказал начальник управления.

С начала года в Южно-Казахстанскую область из стран ближнего и дальнего зарубежья прибыли и временно зарегистрированны 79 136 иностранных граждан. Большая часть из них туристы, в том числе инвесторы.

Наряду с этим, для получения разрешения на занятие трудовой деятельностью в домашнем хозяйстве у физических лиц, в подразделения миграционной полиции области обратились с ходатайством 4492 трудовых мигрантов.

Согласно информации, полученной в результате сверки с органами внутренних дел районов и городов и государственных доходов, от трудовых мигрантов в бюджет области поступило 34 млн. 553 тыс. 87 тенге подоходного налога.