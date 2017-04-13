С Самаркандского водохранилища будет сброшена вода
13 апреля 2017, 13:38
Службы по ЧС просят жителей соблюдать требования норм безопасности.
В 12:00 и 14:00 часов 13 апреля планируется увеличение сброса воды с Самаркандского водохранилища, передает Zakon.kz.
"В связи с этим, просим всех жителей придерживаться следующих правил безопасности:
- Воздержаться от посещения дачных участков, расположенных в устьях рек и вблизи плотин водохранилищ;
- Не переходить по трубам и другим конструкциям, проходящим над реками, каналами, глубокими и широкими канавами и рвами;
- Не заходить на полуострова на реках, чтобы не быть отрезанными от суши поступающей водой;
- Не проходить и не переезжать по льду через реки, каналы и другие водоемы в неустановленных и неизвестных местах во избежание несчастного случая;
- Запретить детям играть вблизи рек, котлованов, глубоких канав и рвов;
- Рыбакам воздержаться на этот период от рыбалки до полного спада воды", - сказано в распространенном сообщении.
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