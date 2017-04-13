С Самаркандского водохранилища будет сброшена вода

В 12:00 и 14:00 часов 13 апреля планируется увеличение сброса воды с Самаркандского водохранилища, передает передает Zakon.kz





"В связи с этим, просим всех жителей придерживаться следующих правил безопасности:

- Воздержаться от посещения дачных участков, расположенных в устьях рек и вблизи плотин водохранилищ;

- Не переходить по трубам и другим конструкциям, проходящим над реками, каналами, глубокими и широкими канавами и рвами;

- Не заходить на полуострова на реках, чтобы не быть отрезанными от суши поступающей водой;

- Не проходить и не переезжать по льду через реки, каналы и другие водоемы в неустановленных и неизвестных местах во избежание несчастного случая;

- Запретить детям играть вблизи рек, котлованов, глубоких канав и рвов;

- Рыбакам воздержаться на этот период от рыбалки до полного спада воды", - сказано в распространенном сообщении.