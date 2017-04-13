Доклад Министра национальной экономики РК о проекте Закона РК

«О ратификации Генерального соглашения об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами Организации Исламской Конференции»

(г. Астана, 12 апреля 2017 года)

Уважаемый Нурлан Зайруллаевич!

Уважаемые депутаты!

Организация исламского сотрудничества (далее - ОИС) является крупнейшей международной организацией после ООН по числу участников, географическому охвату и сети специализированных структур, которая объединяет 56 государств.

Республика Казахстан стала полноправным членом ОИС в 1995 году. Членство нашей страны в Организации способствовало построению связей с государствами-членами ОИС, активному участию РК в политических и экономических процессах на исламском пространстве.

С 1977 года Генеральное соглашение об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами Организации Исламской Конференции (далее - Генеральное соглашение) является основным рамочным документом ОИС, регламентирующим, экономическое сотрудничество стран-членов. Присоединение к Соглашению даст импульс развитию более тесных партнерских отношений с мусульманскими странами, активизирует сотрудничество с исламскими финансовыми и экономическими институтами.

Генеральное соглашение подписано Республикой Казахстан 25 ноября 2015 года в г. Стамбул.

Казахстан намерен посредством Генерального соглашения укрепить сотрудничество в областях торговли; инвестиций; науки и технологий.

1. Торговля.

В области торговли Соглашение предусматривает, стремление государств-членов применять равные и не дискриминирующие торговые отношения друг с другом и предпринимать усилия расширять и развивать торговые обмены.

Большинство стран ОИС не относятся к числу основных торговых партнеров нашей страны. Тем не менее, доля объема торговли со странами-членами ОИС в общем товарообороте Казахстана поступательно растет. Если в 2012 году доля составляла 7,2%, то по итогам 2016 года доля стран ОИС составляет 10,3%.

Страны-члены ОИС, на долю которых сегодня приходится свыше 11,4% экспорта Казахстана, представляют интерес для нас в качестве рынков сбыта отечественной продукции, прежде всего сельскохозяйственной.

Вступление в силу Генерального соглашения даст дополнительную поддержку продвижению инициативы Президента РК Н. Назарбаева (озвучена в ходе 38-й сессии СМИД ОИС в июне 2011 г. в Астане) о создании в г.Астана нового института ОИС - Исламской организации по продовольственной безопасности(далее - ИОПБ).

Данный орган дает Республике Казахстан прямые выгоды по расширению потенциала экспорта продовольствия, в рамках деятельности ИОПБ Казахстан будет иметь возможность экспортировать как минимум 1 млн. тонн пшеницы в год. Кроме того Казахстан получит возможности для развития сельского хозяйства посредством привлечения средств Исламского банка развития.

2. Инвестиции.

Страны-члены ОИС, в особенности арабская группа стран, такие как: Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн - это крупные инвесторы для экономик развитого и развивающегося мира. В частности, ресурсы инвестиционных фондов ОАЭ превышают 1 трлн долл.

Объем ПИИ указанных стран в нашу экономику составляет 2,3 млрд. долл. США., основным инвестиционным партнером является ОАЭ.

Следует также отметить поддержку, оказываемую Исламским банком развития (ИБР), который является одним из институтов ОИС.

Ратификация Генерального соглашения еще раз подтвердит намерения Казахстана в заинтересованности развития инвестиционного сотрудничества с исламским миром и расширит правовое поле такого сотрудничества.

3. Наука и технологии.

Помимо капитала, исламские страны обладают передовыми технологиями.

На данном этапе страны экспортеры нефти стремятся изменить модель развития, основанную на экспорте этого сырья. Они проводят политику экономической модернизации, финансируя передовые секторы экономики, опирающиеся на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

В этом плане Казахстану предоставляется возможность для обмена опытом и техническими возможностями, посредством привлечения экспертов, проведения совместных исследований и получения образовательных стипендий.

Следует отметить, что 10-11 сентября 2017 года в г. Астана планируется проведение Первого саммита ОИС по науке и технологиям.

Генеральное соглашение подписано Республикой Казахстан с 2-мя оговорками и 1-м заявлением, в частности:

Статья 6 предполагает предоставление преференций (преимущества) рабочей силе из стран-членов ОИС.

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения» в целях защиты внутреннего рынка труда Правительством Республики Казахстан устанавливается квота на привлечение ИРС.

Казахстанская сторона до сегодняшнего дня не брала на себя обязательства по предоставлению какой-либо Стороне более благоприятных условий в части рабочей силы, за исключением обязательств, принятых в рамках ЕАЭС.

Граждане всех остальных государств, в том числе ОИС могут привлекаться в соответствии с национальным законодательством РК.

Особую актуальность данный вопрос приобретает в условиях территориальной близости и тесных экономических контактов Казахстана с КНР, Центральной Азией и Афганистаном.

Таким образом, Казахстан должен иметь максимально возможную свободу в вопросах перемещения физических лиц, поскольку данная проблематика может оказывать прямое влияние на национальную безопасность и экономические интересы страны.

Как известно Республика Казахстан является участником Евразийского экономического союза. В ЕврАзЭС проводится единая внешнеторговая политика в отношении третьих стран. В рамках ЕврАзЭС в настоящее время проводится активная работа по заключению соглашений о свободной торговле с Израилем, Ираном, Индией, Египтом, Сингапуром. В 2016 году вступил в силу первый в рамках Евразийского экономического союза договор с Вьетнамом о свободной торговле.

Казахстан также наряду с 8-ю государствами СНГ является участником Договора о зоне свободной торговли, предусматривающего беспошлинный режим торговли.

Заявление: «Правительство Республики Казахстан заявляет, что будет исполнять положения Генерального соглашения об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами Организации Исламской Конференции (далее - Генеральное соглашение), не противоречащие нормам Конституции Республики Казахстан».

Таким образом, по данной норме у Республики Казахстан имеется оговорка в целях предотвращения возможных коллизий с международными обязательствами страны в рамках Евразийского экономического союза, договора о зоне свободной торговли СНГ и двусторонних соглашений о свободной торговле.

По тексту Генерального соглашения используется понятие «Исламское государство».

Так как в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Конституции, Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, Республики Казахстан подписала Генеральное соглашение с заявлением.

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Цели и задачи данного Генерального соглашения полностью соответствуют экономическим интересам Казахстана.

Развитие сотрудничества с исламскими странами является также одним из приоритетов внешней политики страны.

Реализация Законопроекта не потребует выделения финансовых средств из государственного бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.

Учитывая вышеизложенное, Прошу Вас, уважаемые депутаты, поддержать данный Законопроект.

Благодарю за внимание!