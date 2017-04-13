Минобразования создает рабочую группу по переходу казахского языка на латиницу

Глава Комитета науки отметил, что в новой программной статье главы государства уже определены конкретные сроки.

«Мы уже с сегодняшнего дня эту работу начали. Сегодня, я думаю, будет принято решение о создании рабочей группы, куда мы привлечем наших ученых, наших специалистов в сфере языкознания. Конечно, в данную рабочую группу, мы, наверное, пригласим тех людей, которые занимались этим вопросом в других странах. То есть рабочая группа с сегодняшнего дня уже начнет эту работу. Опыт есть, уже есть определенные наработки, и, я думаю, что будут выработаны соответствующие решения», - подчеркнул Болатбек Абдрасилов.



