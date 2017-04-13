СМИ: США перехватили переговоры сирийских военных о химатаке
13 апреля 2017, 14:00
Данные были частью обзора разведывательной информации.
Военные и разведка США перехватили сообщения сирийских военнослужащих и химэкспертов, обсуждавших подготовку к химической атаке с использованием зарина в провинции Идлиб, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Издание ссылается на высокопоставленного американского чиновника.
По данным телеканала, данные были частью обзора разведывательной информации, проводившегося в течение нескольких часов после предполагаемой химатаки. Американские чиновники заявляют, что в ответственности президента Сирии Башара Асада за атаку "сомнений нет".
Собеседник подчеркнул, что Вашингтон не знал о том, что произойдет атака, сообщает CNN. США собирают огромные объемы информации в таких странах, как Сирия и Ирак, не обрабатывая эти данные, пока не произойдет какое-либо событие, которое необходимо проанализировать на их основе.
Телеканал отмечает, что на данный момент нет перехваченных данных, указывающих на прямую ответственность российских военных за события в Идлибе. Чиновник предположил, что "русские более осторожны в обмене информацией, чтобы избежать перехвата".
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 погибших и 200 пострадавших при атаке с применением химического оружия в Хан-Шейхуне, обвинив в этом правительственные войска, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
Фото: AP Photo/ DHA-Depo Photos
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