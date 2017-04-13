В Таджикистане обсуждаются перспективы сотрудничества с ЕАЭС

«Мы готовы сотрудничать в любом формате, готовы к совместной работе настолько, насколько к ней готов Таджикистан», - заявил директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Шухно в Курган-Тюбе (Республика Таджикистан) на круглом столе, посвященном вопросам сотрудничества Таджикистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Накануне Сергей Шухно выступил с докладом в Душанбе на конференции «Экономика новых возможностей. Перспективы сотрудничества Таджикистана со странами евразийского интеграционного проекта».

Сергей Шухно рассказал о ЕАЭС, подробно остановившись на вопросах экономического взаимодействия, особенностях регулирования правоотношений и основных направлениях развития интеграционного процесса в Союзе. «Наш Союз - исключительно экономический. Это Союз равноправных, где каждое государство независимо от его экономического веса или численности населения при принятии решений имеет равное количество голосов», - подчеркнул представитель Комиссии.

В ходе дискуссии поднимались вопросы трудовой миграции, таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, ветеринарного и фитосанитарного контроля. Кроме того, затрагивались темы, связанные с изменением торгового режима в отношении третьих стран, в частности обязательств Таджикистана в ВТО.

По итогам проведенных мероприятий достигнута договорённость о продолжении контактов и организации в перспективе презентаций ЕАЭС для представителей органов государственной власти и бизнеса Таджикистана.

Справка

Мероприятия организовали Фонд развития «Институт Евразийских Исследований» в Республике Таджикистан, НП «Сибирь-Евразия» (Новосибирск), Фонд социально-экономического развития «Евразийское содружество» (Челябинск) при содействии Посольства и Торгового представительства России в Таджикистане, а также Представительства Россотрудничества в Таджикистане.