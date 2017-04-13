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Новости за сегодня

Евразийская экономическая комиссия продолжает совершенствование системы аккредитации ЕАЭС

 

Вопросы, направленные на совершенствование системы аккредитации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), рассматривались на совещании уполномоченных органов в сфере аккредитации государств-членов ЕАЭС, состоявшемся в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Основное внимание было уделено обсуждению направлений развития системы аккредитации Союза, в том числе новой редакции Порядка включения органов по оценке соответствия в единый реестр ЕАЭС.

Министр по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков отметил, что вопрос доверия к результатам деятельности аккредитованных организаций - одно из важнейших условий для развития единого рынка товаров и услуг в рамках Союза. «Мы должны обеспечить достоверность и признание результатов оценки соответствия во всех странах ЕАЭС, независимо от места проведения оценочных процедур, - заявил Валерий Корешков. - Для этого необходимо повысить ответственность уполномоченных организаций, а также сформировать открытый единый реестр добросовестных участников этого вида деятельности».

Специалисты ЕЭК представили коллегам из уполномоченных органов государств ЕАЭС предложения по совершенствованию формирования и ведения единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза, основанные на лучших международных практиках.

В частности, заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Вячеслав Бурмистров предложил для обсуждения вопросы, касающиеся совершенствования механизмов формирования реестра, уточнения критериев включения в реестр, возможности присвоения статуса органа в реестре, подготовки исчерпывающих сведений об органах по оценке соответствия, взаимодействия уполномоченных органов по аккредитации и ЕЭК при формировании и ведении единого реестра.

В качестве одного из важных нововведений Комиссия предложила обязательное страхование гражданско-правовой ответственности органов по оценке соответствия и их участие в процессах стандартизации и технического нормирования, в том числе через участие в работе соответствующих технических комитетов. Эта инициатива ЕЭК еще будет обсуждаться на последующих встречах.

Новая редакция проекта Порядка включения органов по оценке соответствия в единый реестр ЕАЭС в целом будет сформирована к июлю 2017 года. После всестороннего рассмотрения документа на площадке ЕЭК он будет направлен на публичную оценку регулирующего воздействия и далее для рассмотрения в правительства стран Союза.

Важным итогом совещания стало решение о начале работы по формированию пакета предложений и документов, которые могут быть разработаны в 2017-2018 годах. Они будут содействовать совершенствованию и повышению статуса системы аккредитации в рамках ЕАЭС.

Также принято решение поддержать предложение Российской Федерации о создании Совета руководителей  органов по аккредитации ЕАЭС.

 

13 апреля 2017, 14:06
Источник, интернет-ресурс: Евразийская экономическая комиссия

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