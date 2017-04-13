В Атырау проходит международный форум «ATYRAU INVEST 2017»

В рамках форума между акиматом Атырауской области и инвесторами было подписано 9 меморандумов на общую сумму 3,3 млрд долларов.

В Атырауской области почти половина экономически активного населения задействована в сфере малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня сообщил аким Атырауской области Нурлан Ногаев в ходе международного форума «ATYRAU INVEST 2017». Глава региона отметил, что подобные мероприятия, помимо привлечения инвестиций, оказывают положительное влияние на развитие сферы малого и среднего бизнеса.

В рамках форума между акиматом Атырауской области и инвесторами было подписано 9 меморандумов на общую сумму 3,3 млрд долларов США. Участие в работе форуме приняли более 500 делегатов из Казахстана, а также из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Как отмечают организаторы форума, данное мероприятие является самым результативным за последние пять лет в регионе по привлечению инвестиций. Выступая на форуме, аким Атырауской области подчеркнул, что по итогам прошлого года численность населения занятого в сфере малого и среднего бизнеса в области выросла на 7,9%, и в общей сложности составило 128,7 тысячи человек.

- Таким образом, в регионе 41 процент экономически активного населения задействован в этой сфере. Мероприятия, как сегодняшний форум, дают толчок к развитию местным предпринимателям, открывают перед ними новые горизонты бизнеса, - отметил Нурлан Ногаев.

По информации, предоставленной пресс-службой областного акимата, Атырауская область на протяжении нескольких лет является лидером среди регионов Казахстана по объему привлеченных инвестиций. Так, по итогам 2016 года объем инвестиций составил более 2 трлн тенге, из которых более 1 трлн тенге - внешние инвестиции. При этом объем промышленного производства составил более 4,4 трлн тенге.

Еламан Жусанов