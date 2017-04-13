Министр юстиции отчитался Президенту о работе ведомства

В ходе встречи глава государства заслушал отчет о деятельности министерства юстиции за 2016 год и ознакомился с планами работ на предстоящий период.





Нурсултану Назарбаеву была представлена информация по исполнению плана законопроектных работ, в рамках которого в Парламент страны было внесено 18 проектов законов. По информации М.Бекетаева, начиная со второго квартала текущего года, предполагается внесение 28 проектов законов.





Президент Казахстана положительно отметил результаты деятельности государственного органа.





При этом глава государства обозначил ряд важных задач, стоящих перед министерством юстиции, в том числе: активное участие в формировании национального законодательства, проведение юридической экспертизы и анализа законодательных и иных нормативных правовых актов, правовое обеспечение деятельности страны на международной арене и охрана прав интеллектуальной собственности.





Министр юстиции также доложил Нурсултану Назарбаеву о законотворческой и координационной работе, деятельности межведомственной комиссии по законотворческой работе в открытом формате. В частности, это предполагает возможность наблюдения журналистами процесса работы МВК в режиме онлайн, а также организацию брифингов по итогам заседаний для СМИ.





По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.