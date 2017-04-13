Частный судоисполнитель, выбивавший дверь кувалдой, исключен из палаты

Республиканская палата частных судебных исполнителей (РПЧСИ) исключила из своих рядов судебного исполнителя Р.Жилкибаева, который выбивал дверь должника кувалдой , сообщает Zakon.kz.





Видеоролик, в котором Жилкибаев кувалдой ломает двери, облетел весь Казнет. По данному факту есть решение суда, где действия Жилкибаева Р.Г. признаны законными.





«Однако надо учитывать, что наш институт ЧСИ создан недавно и находится в периоде становления, в связи с чем для соблюдения профессиональной этики на Съезде 8 апреля 2016 года были приняты дополнения к Кодексу профессиональной чести частных судебных исполнителей РК. В данном документе прописано, что забота о престиже профессии, сохранении чести и достоинства, повышения авторитета института частного судебного исполнения - высокий нравственный долг каждого частного судебного исполнителя. При любых обстоятельствах частный судебный исполнитель должен воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении им своих должностных обязанностей, а так же избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или репутации института исполнения судебных актов на частной основе. Республиканская палата всегда активно стремится изменить взгляды казахстанцев о деятельности ЧСИ», - говорится в сообщении палаты.





При этом отмечается, что приоритетное направление института заключается в том, чтобы уйти от силовых методов работы, которые существуют в системе государственного исполнения и перейти к цивилизованным методам работы.





«Это связано с тем, что в обществе растет разного рода недовольствие, например, принимаемые решения по ипотечным займам обществом воспринимаются, как несправедливые и как следствие исполнение таких непопулярных решений сегодня возложена на корпус ЧСИ.Сегодня Республиканская палата ведет скрупулёзную и целенаправленную работу вывести работу ЧСИ на высокий уровень, заслужить доверие общественности к нашему институту», - отметили в палате.





В этой связи правление палаты посчитало действия Р.Жилкибаева «неоправданно грубыми, жесткими и необоснованными, так как они подрывают доверие общества ко всему нашему институту».





Кроме того, выяснилось, что этот судоисполнитель в процессе своей работы неоднократно нарушал нормы Устава Республиканской палаты, Кодекса профессиональной чести частных судебных исполнителей и законодательства республики.





«Решением правления палаты от 11 апреля 2017 года за нарушение Кодекса чести ЧСИ, Устава Палаты, а так же законодательства РК господин Жилкибаев Р.Г. был исключен из членов Республиканской палаты ЧСИ», - заключили в организации.



