В США заключённые вручную собрали компьютеры и смотрели на них порно
13 апреля 2017, 14:38
Мужчины также скачивали обучающие статьи по приготовлению наркотиков и взрывчатых веществ.
Американцы Адам Джонсон и Скотт Сприггс могут войти в историю как самые умные арестанты штата Огайо. Мужчины отбывали наказание в исправительной тюрьме Марион. Во время утилизации старых компьютеров заключённые унесли с собой большое количество оставшихся деталей, а затем собрали из них два новых компьютера, пишет Лайф.ру со ссылкой на Gizmodo.
Согласно докладу главного инспектора Огайо, полностью функциональные ПК были спрятаны в потолке над шкафом. Устройства также были подключены к Департаменту реабилитации и коррекции штата Огайо.
Каким-то образом Сприггсу и Джонсону удалось проложить кабель через потолок и подключить его к сетевому коммутатору. После этого арестанты получили возможность выходить в Интернет, используя учётную запись бывшего тюремного работника Рея Кентрберри.
Благодаря подключению к всемирной паутине мужчины смогли скачивать обучающие статьи по приготовлению наркотиков и взрывчатых веществ в домашних условиях. Кроме того, Джонсон украл личность другого заключённого и использовал его имя и номер социального страхования, чтобы подать заявку на пять кредитных карт.
Не забыли осуждённые и про развлечения: они скачивали порнографию, музыку и сериалы на флешки, а затем передавали их друзьям-арестантам.
Следователи заявили, что нашли на компьютерах заключённых множество программ для взлома паролей и шифрования данных, а также ПО для рассылки спама по электронной почте. По мнению представителей власти, осуждённые могли использовать эти программы для получения доступа к тюремным документам.
Впервые арестанты привлекли внимание следователей в 2015 году, когда они случайно превысили ежедневный порог использования Интернета тюремной компьютерной сети. Однако поймать мужчин удалось лишь два года спустя.
Фото: securitylab.ru
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