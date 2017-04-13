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В США заключённые вручную собрали компьютеры и смотрели на них порно

13 апреля 2017, 14:38

Мужчины также скачивали обучающие статьи по приготовлению наркотиков и взрывчатых веществ.

Американцы Адам Джонсон и Скотт Сприггс могут войти в историю как самые умные арестанты штата Огайо. Мужчины отбывали наказание в исправительной тюрьме Марион. Во время утилизации старых компьютеров заключённые унесли с собой большое количество оставшихся деталей, а затем собрали из них два новых компьютера, пишет Лайф.ру со ссылкой на Gizmodo.

Согласно докладу главного инспектора Огайо, полностью функциональные ПК были спрятаны в потолке над шкафом. Устройства также были подключены к Департаменту реабилитации и коррекции штата Огайо.

Каким-то образом Сприггсу и Джонсону удалось проложить кабель через потолок и подключить его к сетевому коммутатору. После этого арестанты получили возможность выходить в Интернет, используя учётную запись бывшего тюремного работника Рея Кентрберри.

Благодаря подключению к всемирной паутине мужчины смогли скачивать обучающие статьи по приготовлению наркотиков и взрывчатых веществ в домашних условиях. Кроме того, Джонсон украл личность другого заключённого и использовал его имя и номер социального страхования, чтобы подать заявку на пять кредитных карт.

Не забыли осуждённые и про развлечения: они скачивали порнографию, музыку и сериалы на флешки, а затем передавали их друзьям-арестантам.

Следователи заявили, что нашли на компьютерах заключённых множество программ для взлома паролей и шифрования данных, а также ПО для рассылки спама по электронной почте. По мнению представителей власти, осуждённые могли использовать эти программы для получения доступа к тюремным документам.

Впервые арестанты привлекли внимание следователей в 2015 году, когда они случайно превысили ежедневный порог использования Интернета тюремной компьютерной сети. Однако поймать мужчин удалось лишь два года спустя.

Фото: securitylab.ru

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