Минобразования создает рабочую группу по переходу казахского языка на латиницу

МОН РК создаст рабочую группу по переходу казахского языка на латинскую графику. Об этом сообщил председатель Комитета науки МОН РК Болатбек Абдрасилов на брифинге в СЦК, передает МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что эта инициатива была озвучена еще ранее. Данный вопрос активно обсуждался, начиная, наверное, где-то с 2012 года. Тогда у нас была создана специальная группа, куда вошли наши гуманитарные институты, в том числе и институт нашего языкознания, институт философии и другие. Был изучен опыт перехода на латиницу наших соседей, это и Узбекистан, Азербайджан и ряд других стран, и выработаны были подходы», - сказал Болатбек Абдрасилов, отвечая на вопросы журналистов.

Глава Комитета науки отметил, что в новой программной статье главы государства уже определены конкретные сроки.

«Мы уже с сегодняшнего дня эту работу начали. Сегодня, я думаю, будет принято решение о создании рабочей группы, куда мы привлечем наших ученых, наших специалистов в сфере языкознания. Конечно, в данную рабочую группу, мы, наверное, пригласим тех людей, которые занимались этим вопросом в других странах. То есть рабочая группа с сегодняшнего дня уже начнет эту работу. Опыт есть, уже есть определенные наработки, и, я думаю, что будут выработаны соответствующие решения», - подчеркнул Болатбек Абдрасилов.

Вместе с тем он отметил, что это вопрос государственной значимости.

«Конечно, будет большая группа ученых. Естественно, эта группа будет работать в целом по стратегии. Но отдельные аспекты, я думаю, будут как секции вот в этой группе. Здесь, я думаю, наши ученые в нашем министерстве также примут активное участие», - пояснил Болатбек Абдрасилов.

Напомним, вчера в республиканском издании «Казахстанская правда» была опубликована статья главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», где Нурсултан Назарбаев отметил необходимость начала работы по поэтапному переходу казахского языка на латиницу.

«Мы очень бережно и тактично подошли к этому вопросу. Здесь нужна спокойная поэтапность. И мы готовились к этому с осторожностью все годы Независимости», - отметил Президент РК.