Тайжан предложил Перуашеву переехать в квартиру без туалета и кухни

В кулуарах Мажилиса Парламента РК президент фонда имени Болатхана Тайжана Мухтар Тайжан высказал свое мнение по поводу недавнего заявления мажилисмена Азата Перуашева, что нужно строить квартиры без туалета и кухни для молодежи, передает корреспондент Zakon.kz.





«Кто предлагает такие варианты, пусть на собственном примере покажет. Первый переедет туда, где нет туалетов и кухни. Тогда мы поверим в искренность этих предложений», - заметил М. Тайжан.





Правда, он отметил, что не был на заседании, когда звучало это предложение, поэтому ему несколько «трудно комментировать».





« Но в целом жилье у человека должно быть с удобствами. Я жил и в общежитии шесть лет, с удобствами, слаба богу. Ну как без удобств жить?! Я думаю, что жилищную проблему нужно решать, за это время народ у нас численно вырос, помолодел, ему нужно жениться заводить детей », - считает активист.





«Вот сейчас, где мы стоим, в 100 метрах есть пятикомнатные квартиры, где живут по 25 человек, пять человек живут в одной комнате. Я могу провести и показать. Действительно, у молодежи нет жилья, детородное время проходит, у них нет работы, боятся к девушкам подходить, жениться не могут, потому что работы устойчивой нет. Пусть на переходный период будут общежития, пусть, но потом женился, пусть дают семейное общежитие, дети родились на расширение, как раньше это было», - заключил М. Тайжан.





Ксения Давыдова, Астана.



