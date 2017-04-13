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Оповещения о 20-градусных морозах напугали жителей ЮКО

13 апреля 2017, 14:53

Оказалось, что это опечатка в тексте оповещения.

Опечатка в тексте оповещения ЧС о предстоящих 20-градусных морозах в горах ЮКО напугала южноказахстанцев, сообщает Zakon.kz

Как оказалось, они получили вот такие сообщения:



Однако, синоптики поспешили эти сообщения опровергнуть. «Сегодня, 13 апреля, службой оповещения 112 была ошибочно разослана информация об ожидаемых морозах в ЮКО. Согласно прогнозу синоптиков, 14 апреля на территории ЮКО ожидается понижение температуры на поверхности почвы по 2 градуса мороза. Просим жителей ЮКО не поддаваться панике и проверять информацию на сайте РГП «Казгидромет» www.kazhydromet.kz либо по номеру: 8 (7172)79-83-83», — говорится в официальном сообщении РГП «Казгидромет».

Фото: Molnet.Ru

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