Порядок вывоза товаров из Перечня на территорию государств членов ЕАЭС

Департамент государственных доходов по Павлодарской области напоминает, что в декабре 2015 года Казахстан стал полноправным членом Всемирной торговой организации (далее - ВТО). Основными условиями вступления Казахстана в ВТО являются тарифные обязательства по ряду товарных позиции - Перечень изъятий, ввозная ставка которых в условиях ВТО ниже от действующих таможенных пошлин в рамках Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (далее - ЕТТ ЕАЭС).

27 марта 2017 года вступил в силу приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 февраля 2017 года № 58 «Об утверждении перечня товаров, в отношении которых применяются ввозные таможенные пошлины, размера ставок и срока их действия». На сегодняшний день Перечень товаров изъятий состоит из 2 167 товарных позиций, который размещен на официальном сайте kgd.gov.kz Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет).

В соответствии Протоколом «О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского Экономического Союза» от 16 октября 2015 года (далее - Протокол) Республика Казахстан взяла на себя обязательства не допускать вывоз товаров, входящих в Перечень изъятий, на территорию стран ЕАЭС растаможенным по ставкам ВТО.

В целях реализации обязательств по Протоколу на базе действующей информационной системы «Электронный счет-фактура» (далее - ИС ЭСФ) создана система учета товаров. Техническую поддержку по функциорнированию ИС ЭСФ осуществляет служба поддержки esfsupport@osdkz.com. А также ежедневно на официальном сайте Комитета в разделе «Новости» публикуется пресс-релиз о техническом состоянии ИС ЭСФ.

В соответствии с пунктом 7 «Инструкции по организации системы учета отдельных товаров при их перемещении в рамках взаимной трансграничной торговли государств-членов Евразийского экономического союза», с учетом изменений от 29 декабря 2015 года № 640 налогоплательщик выписывает электронный счет-фактуру (ЭСФ) в порядке, установленном Правилами документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 77 при реализации товаров из Перечня (как в Казахстане, так и при экспорте):

- ввезенных с третьих стран, обязательное оформление ЭСФ с указанием номера декларации на товары;

- ввезенных с территории государств-членов ЕАЭС, обязательное оформление ЭСФ с указанием номера заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (Заявление);

- произведенных в Казахстане, оформление ЭСФ с указанием номера сертификата происхождения товара (СТ-1) /СТ-KZ.

Вместе с тем, в соответствии с Решением Евразийского Межправительственного Совета от 12 августа 2016 года № 5 при перемещении с территории Республики Казахстан на территории других государств-членов ЕАЭС товаров, входящих в Перечень, в качестве товаросопроводительного документа признается бумажная копия электронного счета-фактуры, которая заверяется печатью органа Комитета государственных доходов МФ РК (на территории Павлодарской области - ДГД по Павлодарской области), а также сопровождается одним из следующих документов:

1) копия таможенной декларации, заверенная печатью ОГД МФ РК - при перемещении товаров, ранее ввезенных из третьих стран по ставкам ЕТТ ЕАЭС;

2) оригинал сертификата о происхождении товаров формы СТ-1 - при перемещении товаров, произведенных на территории РК;

3) оригинал сертификата о происхождении товаров формы СТ-KZ - при перемещении товаров, произведенных на территориях свободной экономической зоны и свободных складов;

4) копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - при перемещении товаров, ранее везенных из других государств-членов ЕАЭС.

Вместе с тем, при вывозе с территории Республики Казахстан товаров, ввезенных по ставкам ВТО, предусмотрены меры ответственности в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС.

Ввиду того, что перемещение товаров, в том числе ввезенных по заниженным ставкам, осуществляется перевозчиками, ответственность за действия недобросовестных предпринимателей ляжет непосредственно на них.

В этой связи, согласно нормам Протокола, перевозчик имеет право отказать в перевозке грузов, не имеющих вышеуказанные сопроводительные документы, которые необходимы для предъявления при вывозе с территории Республики Казахстан.

Обращаем внимание, что Федеральной таможенной службой Российской Федерации (далее - ФТС России) были выявлены факты ввоза товаров из Перечня изъятий без сопроводительных документов, в отношении перевозчиков были возбуждены уголовные производства. В настоящее время ФТС России ведется работа по подготовке нормативно правовых актов позволяющих применение уничтожения товаров, без наличия сопроводительных документов.

Также, доводим до сведения налогоплательщиков, что статьей 280-1 «Нарушение порядка выписки электронных счетов-фактур» Кодека Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» за нарушение порядка выписки счетов-фактур в электронной форме предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.