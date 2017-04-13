Стокгольмский террорист был этническим таджиком и состоял в ИГ

Ещё в 2015 году мужчина пытался уехать в Сирию, чтобы присоединиться к группировке.

Гражданин Узбекистана, который обвиняется в совершении теракта в Стокгольме, в 2015 году пытался уехать в Сирию, чтобы присоединиться к "Исламскому государству" , передаёт Reuters со ссылкой на источник в Узбекистане.





Напомним, 7 апреля мужчина на грузовике въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. Погибло четыре человека, 15 получили ранения различной степени тяжести. В суде обвиняемый признал свою вину.





Сообщается, что Рахмат Акилов — этнический таджик, пишет Лайф.ру . Проживая в Швеции, он попал под влияние ячейки ИГИЛ.





В 2015 году Акилов был задержан на турецко-сирийской границе и депортирован в Швецию, уточнил источник. В феврале текущего года власти Узбекистана внесли Акилова в список лиц, подозреваемых в религиозном экстремизме.





Фото: TT News Agency/Noella Johansson/via REUTERS



