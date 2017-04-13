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Стокгольмский террорист был этническим таджиком и состоял в ИГ

13 апреля 2017, 15:00

Ещё в 2015 году мужчина пытался уехать в Сирию, чтобы присоединиться к группировке.

Гражданин Узбекистана, который обвиняется в совершении теракта в Стокгольме, в 2015 году пытался уехать в Сирию, чтобы присоединиться к "Исламскому государству", передаёт Reuters со ссылкой на источник в Узбекистане.

Напомним, 7 апреля мужчина на грузовике въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. Погибло четыре человека, 15 получили ранения различной степени тяжести. В суде обвиняемый признал свою вину.

Сообщается, что Рахмат Акилов — этнический таджик, пишет Лайф.ру. Проживая в Швеции, он попал под влияние ячейки ИГИЛ.

В 2015 году Акилов был задержан на турецко-сирийской границе и депортирован в Швецию, уточнил источник. В феврале текущего года власти Узбекистана внесли Акилова в список лиц, подозреваемых в религиозном экстремизме.

Фото: TT News Agency/Noella Johansson/via REUTERS

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