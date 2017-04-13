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Новости за сегодня

В Астане ЦОН на Сауран, 7 будет работать до полуночи

 

Новый пилотный проект запустило Правительство для граждан специально для удобства клиентов. Теперь астанчане, не успевающие получить государственные услуги в течение дня, смогут получить их с 8.00 утра до полуночи в будние дни и с 8.00 утра до 20.00 вечера в субботу.

По словам председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхана Оспанова, пока пилотный проект реализован только в одном столичном ЦОНе, расположенном по адресу Сауран, 7.  «Жители и гости города Астаны могут получить государственные услуги, обратившись в данный ЦОН, с 8 утра до полуночи. Кроме того, граждане, сдавшие документы на ту или иную услугу в другом ЦОНе, но не успевшие получить ее там, могут получить результат в ЦОНе на Сауран, 7 до 24.00 ночи. Пилотный проект продлится 2 месяца. В случае увеличения количества посетителей этого ЦОН в ночное время мы рассмотрим вариант открытия ЦОНов с таким графиком работы в Алматы и других регионах Казахстана», - добавил он.

Оспанов также отметил, что в случае, если гражданин оформлял услуги в другом ЦОНе, есть два варианта получения готовых услуг в ЦОНе на Сауран, 7. В первом случае, гражданин при оформлении документов сразу указывает инспектору ЦОН о получении услуг в ЦОНе, работающем в ночное время суток. Во втором случае, ему необходимо  позвонить в Единый контакт-центр по номеру 1414 и оставить заявку о получении готового результата в ЦОНе на Сауран, 7, при этом дополнительно продиктовав оператору номер расписки.

Напомним, это не первый проект Правительства для граждан, направленный на облегчение получения государственных услуг. В марте госкорпорация запустила услугу онлайн сурдоперевода для обслуживания клиентов с нарушениями слуха и речи, новый сервис по доставке готовых документов на дом, также с марта казахстанцам поступают sms-уведомления о результатах оказания госуслуг.

 

13 апреля 2017, 15:05
Источник, интернет-ресурс: Министерства информации и коммуникации РК

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